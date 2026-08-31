La víctima fue baleada por dos personas en un pasillo de zona sur el sábado al atardecer. Lo llevaron al Hospital Provincial donde este domingo a la madrugada falleció.

Un joven de 26 años murió durante la madrugada de este domingo luego de haber sido baleado el sábado por la tarde en inmediaciones de Ayacucho al 4100, zona sur de Rosario. La víctima fue identificada como Cristian Agustín Robles, según informó oficialmente el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

De acuerdo con las primeras informaciones, el ataque ocurrió alrededor de las 19.30 del sábado cuando dos personas que no fueron identificadas ingresaron por un pasillo que conduce a una vivienda de la zona y efectuaron varios disparos.

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Los proyectiles impactaron en Robles, quien se encontraba en una especie de patio delantero del domicilio.

El joven fue trasladado de manera particular al Hospital Provincial, donde recibió asistencia médica y quedó internado con heridas de arma de fuego en el cuello y el tórax. Durante la madrugada de este domingo se informó su fallecimiento como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

La investigación quedó a cargo del fiscal Franco Tassini, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2.

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Por disposición del fiscal, personal del gabinete criminalístico realizó el relevamiento de la escena, tomó fotografías y levantó rastros. Además, se dispuso la toma de testimonios a familiares y vecinos que puedan aportar información y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

La Fiscalía informó que se encuentran en curso distintas medidas para identificar a los agresores y determinar la motivación del ataque.