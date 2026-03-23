Un adolescente de 17 años murió este domingo a la madrugada luego de ser apuñalado en una pelea en la zona oeste de la ciudad.

La víctima fue trasladada al Centro de Salud El Guri donde se constató que el chico falleció por heridas de arma blanca recibidas durante una pelea en la zona oeste, en el límite del municipio

Agentes policiales fueron al lugar luego de un llamado de vecinos al 911 por disturbios.

Puede interesarte

Una vez en la zona los uniformados encontraron el cuerpo del chico tendido en la vía pública, rodeado de varias personas.

La víctima, identificada por el Ministerio Público de la Acusación como Joel Elías Ruiz, fue derivada al Samco El Gurí de Pérez donde se confirmó el deceso por herida de arma blanca.

Puede interesarte

La Policía derivó las actuaciones a la Fiscalía de turno que inició la toma de pruebas y testimonios para determinar la mecánica del hecho y el autor del homicidio.