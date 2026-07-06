Walter Alvarenque, de 50 años, falleció este lunes en el hospital Cullen luego de haber sido atacado con un arma blanca durante la madrugada frente a su vivienda de calle Gaboto al 1000. Familiares sostienen que pudo tratarse de un intento de robo. El hecho ocurrió menos de un día después del asesinato de un hombre en barrio San Lorenzo.

La violencia volvió a golpear a la ciudad. Un hombre de 50 años murió este lunes por la mañana en el hospital José María Cullen luego de haber sido atacado a puñaladas frente a su vivienda de barrio Chalet. Con este caso, Santa Fe registró su segundo homicidio en menos de 24 horas.

La víctima fue identificada como Walter Alvarenque, de 50 años, quien ingresó al efector público alrededor de las 4.20 trasladado por una unidad del SIES 107. El ataque ocurrió frente a su domicilio, ubicado sobre Gaboto al 1000.

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De acuerdo con la información preliminar, cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar encontraron al hombre tendido sobre la vereda con heridas de arma blanca en la región del glúteo y la espalda. Su estado era extremadamente delicado, por lo que fue derivado de urgencia al hospital Cullen, donde permaneció internado en estado crítico.

Pese al esfuerzo del personal médico, la gravedad de las lesiones resultó irreversible. Voceros del hospital confirmaron que el paciente falleció pocos minutos después de las 8 de la mañana.

Los primeros testimonios incorporados a la investigación indican que Alvarenque se encontraba reunido con otras personas en las inmediaciones cuando decidió retirarse hacia su domicilio.

Según relataron testigos, instantes después escucharon un grito. Al salir para ver qué ocurría encontraron al hombre desplomado sobre el suelo, mientras una persona escapaba hacia el fondo del predio. Esa secuencia es ahora uno de los principales elementos que analizan los investigadores para reconstruir el episodio e identificar al autor.

Hasta el momento no trascendieron detenciones vinculadas con el caso ni se informaron oficialmente los motivos de la agresión.

Familiares de la víctima sostienen que el ataque podría haber ocurrido durante un intento de robo. Esa versión, por el momento, constituye una de las hipótesis que evalúan los investigadores.

"Lo atacaron cuando se quedó solo. Lo que él no tiene encima es la billetera, así que pienso que lo quisieron robar. Habrán pensado que tenía plata, pero a esa hora de la noche ya no le quedaba nada", expresó un allegado.

En el mismo sentido, vecinos describieron un creciente deterioro de la seguridad en ese sector de barrio Chalet.

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"Se está complicando bastante. Se armó una barra grande, hay desde menores hasta mayores de edad y están haciendo desastres. El otro día la policía los corrió del otro lado del zanjón porque estaban cascoteando los autos", relató un residente de la zona, reflejando una preocupación compartida por quienes viven en el barrio.

El crimen de Alvarenque ocurrió menos de 24 horas después del homicidio de un hombre asesinado a balazos en barrio San Lorenzo, un hecho que ya era investigado por la Justicia provincial.

La investigación del ataque ocurrido en barrio Chalet quedó a cargo del fiscal de Homicidios, quien dispuso las primeras medidas investigativas, entre ellas el relevamiento de la escena, la toma de testimonios y la búsqueda de registros fílmicos que permitan reconstruir la secuencia del hecho e identificar al agresor.