Un joven fue encontrado tendido en una calle del barrio Nueva Pompeya, en Mar del Plata. El hallazgo fue de un vecino que vio el cuerpo sobre el asfalto y alertó al 911 pensando que había sido atropellado.

Agentes policiales se hicieron presentes en el lugar y personal del SAME constató el deceso. Una cámara de seguridad de una de las viviendas resultó clave para recrear la escena del crimen y dar con los agresores, que fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Los agresores que fueron identificados por las cámaras tienen 44 y 41 años respectivamente y quedaron detenidos. Se cree que fue un ajuste de cuentas.

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David Omar Oliva Contreras fue asesinado sobre la calle Olazábal, entre Maipú y Libertad, este martes por la noche. Cerca de la medianoche. Según el informe del forense presentó heridas punzantes en el tórax y en uno de sus brazos.

El video de una cámara de seguridad resultó ser la llave para los investigadores. Pudieron ver lo que realmente ocurrió.

🚨MAR DEL PLATA: LO ENCONTRARON MUERTO EN LA PUERTA DE SU CASA Y POR LAS CÁMARAS VIERON LA CARA DE LOS ASESINOS 🔴Ocurrió en Olazábal, entre Maipú y Libertad. La víctima recibió puntazos en el tórax y un brazo. El análisis de las imágenes permitió reconstruir una agresión previa https://t.co/SK6QGyHgZy — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) October 22, 2026

En las imágenes se ve que Oliva Contreras había estado minutos antes en una casa ubicada en Olazábal al 900. Y que un hombre lo saca por la fuerza de la vivienda y lo agrede en plena calle.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima llegó al lugar acompañado de otro hombre. Y que cuando sale de la casa, uno de los agresores lo sujeta del cuello y lo empuja con violencia hacia un cantero. Hay otro que acompaña pero no interfiere.

Luego, se ve que el agresor lo arroja hacia la calle y que le da una patada. Ese agresor es el que lleva un elemento cortante en su mano (podría ser un cuchillo o un punzón).

Hay una serie de puntazos que se ven en el video. Así y todo, Oliva Contreras logra restablecerse y caminar unos metros por el medio de la calle. Luego caería desangrado. Y que los hombres tras el ataque, regresan a la casa de Olazábal.

Luego de que las imágenes mostraran a la casa como el lugar donde estaban los homicidas, el domicilio fue allanado este miércoles.

Es un lugar con varias habitaciones, tipo conventillo. Allí, se encontraron 12 envoltorios con cocaína, con un peso total de 4,55 gramos.

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Dos personas resultaron detenidas y quedaron imputados por homicidio: Claudio Maximiliano P. de 41 años; y Jorge Alejandro S. de 44. Además, se secuestró un cuchillo con presuntas manchas de sangre, prendas de vestir, dispositivos de almacenamiento de las cámaras de seguridad, y un teléfono celular.

Según confirmó el diario La Capital, uno de los posibles agresores presentó una herida en el cuero cabelludo y una posible fractura de maxilar. Informaron que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica.

El hombre de 41 años fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, tras negarse a declarar ante la encargada de llevar adelante la investigación, Constanza Mandagarán, de la UFI N°4.

Por su parte, la presentación del hombre de 44 años quedó prevista para este viernes, al aguardo de que pueda tomarlo otro abogado.