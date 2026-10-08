El cuerpo fue encontrado en pleno día en Brasil y Monte Flores, tras un llamado al 911. Buscan a un joven que, según vecinos, resultó herido y escapó del lugar

Un violento episodio sacudió este martes por la tarde la zona oeste de Rosario, donde un joven de 20 años fue asesinado a balazos en el interior de una vivienda deshabitada ubicada en la zona de las calles Brasil y Monte Flores.

El hecho se confirmó pasadas las 14.30, cuando efectivos policiales y personal del Sies acudieron al lugar alertados por detonaciones de arma de fuego. Tras el aviso de los vecinos, los agentes ingresaron al inmueble y constataron el fallecimiento de la víctima, identificada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como Ariel Giupponi.

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Según testimonios preliminares, vecinos escucharon al menos ocho detonaciones y alertaron que los agresores se desplazaban en una moto y en un auto, los cuales se dieron a la fuga tras el tiroteo.

Asimismo, trascendió que la víctima fatal no habría sido del barrio y que al momento de la balacera se encontraba acompañada por otra persona que recibió un disparo en un pie y logró escapar de la escena, siendo también buscada por las fuerzas de seguridad.

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Minutos más tarde, familiares del joven se hicieron presentes en el lugar en medio de escenas de dolor. La Policía de Investigaciones (PDI) montó un amplio operativo perimetral en la zona, donde se secuestraron vainas servidas y se analizan rastros balísticos y de sangre para esclarecer el brutal homicidio.

En tanto, fuentes policiales indicaron que durante la tarde se produjo la detención de sospechosos, sindicados como posibles autores del hecho.