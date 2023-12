El 19 de noviembre, minutos antes de que se conociera el resultado del balotaje presidencial, un hombre de 34 años fue asesinado a balazos en el barrio Parque Oeste. En ese contexto, la jornada electoral hubiera sido solo un detalle, pero junto al cadáver se halló un papel con un curioso mensaje: "Si gana Milei van aver más muertes" (sic).

Con el avance de la investigación, que llevó este lunes a la imputación de tres personas y entre ellas un preso, se supo que el crimen tiene un trasfondo vinculado al narcomenudeo y que con el mensaje hallado junto al cuerpo no hubo un objetivo político sino solo la intención de "hacer puterío y salir en todos lados".

Cerca de las 17 del domingo 19 de octubre, un vecino de la ciudad fue a votar junto a su pareja a la escuela Santa Teresita de Niño Jesús, en Sáenz al 4500. Llegaron en su auto, un Peugeot 208, lo estacionaron en la zona, el bajó para entrar a la institución y ella se quedó a esperarlo. Al salir, el hombre se encontró con que habían asaltado a la mujer para robarle el vehículo y su teléfono celular. Pocas horas después, pasadas las 20, el auto apareció incendiado a unos 6 kilómetros de distancia, sobre Valparaíso al 2800.

Qué pasó con ese auto en las tres horas que transcurrieron desde que fue robado hasta que lo hallaron incendiado es parte de la trama que explica el asesinato de Héctor Miguel Gaitán. El hombre de 34 años, que tenía antecedentes penales y se sospecha que estaba involucrado en el narcomenudeo, fue hallado muerto con dos balazos en su cuerpo, sobre el pavimento de Liniers a la altura de Riobamba, barrio Parque Oeste. Sobre su cadáver estaba el mensaje escrito alusivo a la jornada electoral.

La investigación del fiscal Alejandro Ferlazzo esclareció que ese mensaje no tuvo una motivación política. El crimen de Gaitán fue instigado desde la cárcel de Coronda y, aunque por el momento no se conoce en detalle la motivación del asesinato, quedó claro que la misiva que mencionaba al presidente electo no tuvo otro objetivo que lograr difusión en los medios de comunicación.

Ese recluso es Leonardo Rodolfo "Facturita" Robledo, preso desde 2020 por una tentativa de homicidio. Ferlazzo lo acusó de contactar a Fernando Sebastián Casco, que trabajaba de barbero, para ejecutar el crimen de Gaitán a bordo del auto robado que luego fue descartado e incendiado.

El crimen tuvo una motivación vinculada al narcomenudeo. En la audiencia imputativa se conoció que la orden desde la cárcel fue matar "al que vende" y quitarle la pistola. En la investigación todavía se desconoce dónde fue levantado Gaitán, pero se sabe que Casco y dos personas no identificadas lo hicieron a bordo del Peugeot 208 robado. Una vez llegados a Liniers al 2200 bajaron a la víctima y lo mataron a balazos que le impactaron en la nuca y en la cara.

Las mismas evidencias que condujeron a un posible móvil del crimen vinculado al narcomenudeo descartaron que el mensaje hallado junto al cadáver de Gaitán tuvieran una motivación política. Fue, al parecer, una manera de provocar que el asesinato generara más trascendencia. "Los diarios van a hacer puterío al toque, va a salir en todos lados", surge del material recolectado en la investigación.

Este lunes el fiscal imputó a Robledo como instigador de homicidio calificado por el concurso premeditado de más de dos personas y agravado por el uso de armas de fuego, además de incendio doloso en relación al auto utilizado en el crimen. A Casco también le imputó el homicidio calificado con el mismo agravante pero en carácter de coautor, además de la portación ilegítima de arma de fuego de guerra, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y e incendio doloso.

Además fue imputado Lucas Daniel V. por haber adquirido el teléfono robado al dueño del auto utilizado en el crimen. Para el fiscal esta persona sabía que el teléfono había sido sustraído, por lo cual lo acusó por encubrimiento agravado por ánimo de lucro y por provenir de un delito grave. El juez Facundo Becerra ordenó la prisión preventiva sin plazos para los tres.