Mercedes Uviedo, de 47 años, fue alcanzada por un disparo durante un episodio ocurrido la noche del jueves en la zona de Arenales y Azopardo. Fue trasladada en estado crítico al hospital Cullen, donde murió poco después. La Fiscalía y la PDI trabajan para determinar quiénes protagonizaron el tiroteo.

La violencia de las calles volvió a cobrarse una vida en Santa Fe. Esta vez, la víctima fue una mujer de 47 años que quedó atrapada en una escena de disparos ocurrida durante la noche del jueves en el barrio Santa Rosa de Lima.

Mercedes Evangelina Uviedo se encontraba en inmediaciones de Arenales al 2200 cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, se produjo un intercambio de disparos entre varias personas. La mujer resultó alcanzada por un proyectil y sufrió una grave herida en la zona abdominal.

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El episodio comenzó a tomar forma poco después de las 20.30, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de personas que estarían efectuando disparos en la zona de Juan de Arenales y Mendoza.

El aviso daba cuenta de un cuadro confuso y peligroso: hombres y mujeres corriendo por el sector mientras se escuchaban detonaciones. Quien realizó la comunicación no pudo aportar mayores precisiones acerca de los protagonistas.

Poco después, la situación adquirió una dimensión dramática. Uviedo fue asistida y trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde ingresó en estado crítico.

Los médicos realizaron las maniobras necesarias para intentar mantenerla con vida. Fue sometida a una intervención quirúrgica pero las lesiones provocadas por el arma de fuego fueron demasiado graves. A las 22, finalmente, se constató su fallecimiento.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía y de los investigadores de la Policía de Investigaciones. En el lugar trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I y especialistas de la División Científica Forense de la PDI, mientras se procuraba reconstruir qué ocurrió antes, durante y después de la balacera.

La causa fue caratulada inicialmente como "Investigación de muerte" y quedó bajo la conducción de la fiscal Vivian Galeano. La funcionaria dispuso la intervención de la Brigada de Femicidios y ordenó la realización de entrevistas a potenciales testigos entre otras medidas destinadas a establecer la mecánica del hecho.

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Los investigadores deberán determinar, entre otros puntos, quiénes participaron del enfrentamiento armado, cuál era el objetivo de los disparos y si Uviedo fue alcanzada de manera accidental mientras transitaba o permanecía en las inmediaciones.

La presencia de personas corriendo y disparando, advertida por un vecino a través del servicio de emergencias, constituye por ahora uno de los elementos que forman parte de la pesquisa.

Mientras los peritos trabajaban sobre el terreno en busca de evidencias, la muerte de la mujer abrió una investigación que procura establecer responsabilidades concretas detrás de una noche que terminó de la peor manera.

Hasta el momento no se informó oficialmente la identidad de ninguna persona imputada por el hecho. La causa continúa en etapa investigativa.