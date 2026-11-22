Víctor Hugo Zavala, de 47 años, fue atacado a balazos el domingo por la tarde en General López al 4100. Lo trasladaron de urgencia al hospital, pero murió poco después. Conocido como “Toco”, su nombre quedó asociado durante años a distintos episodios de violencia en la ciudad, desde recordados incidentes en la tribuna de Colón hasta enfrentamientos armados en barrios del oeste santafesino.

La tarde del domingo tuvo un desenlace fatal en el sector de General López al 4100. Allí, en circunstancias que todavía son materia de investigación, Víctor Zavala recibió una serie de disparos que terminaron costándole la vida.

El episodio se conoció alrededor de las 15, cuando se requirió asistencia médica para un hombre que presentaba heridas de arma de fuego. Una unidad del SIES 107 llegó hasta el lugar y dispuso el traslado inmediato del herido al hospital Cullen, que se encontraba en estado crítico.

Durante el procedimiento inicial se informó que Zavala presentaba lesiones compatibles con impactos de bala en el tórax y el abdomen. Sin embargo, en el examen médico posterior se constataron dos heridas de arma de fuego, una en la zona abdominal y otra en la cabeza.

La situación era irreversible. A las 15.45, el médico que examinó al paciente constató su fallecimiento.

Con la muerte confirmada, el episodio quedó encuadrado como un homicidio. Personal policial intervino en el lugar y la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las tareas destinadas a reconstruir la mecánica del ataque, establecer el posible móvil e identificar a quienes participaron de la agresión.

Por el momento, no trascendieron detalles concluyentes sobre la cantidad de atacantes ni sobre las circunstancias que rodearon el episodio. La investigación deberá determinar también si existían conflictos previos que pudieran explicar el desenlace.

Lo ocurrido está siendo investigado por agentes de la PDI siguiendo directivas de la fiscal de Homicidios en turno, doctora María Laura Urquiza.

Un nombre asociado a la violencia

La figura de Víctor Hugo Zavala, conocido como “Toco”, no era desconocida para los investigadores policiales ni para quienes siguen de cerca la crónica de los hechos violentos en Santa Fe. Su trayectoria estuvo atravesada por episodios de distinta naturaleza, algunos de ellos de fuerte repercusión pública.

Uno de los antecedentes más impactantes se remonta a febrero de 2006, cuando alcanzó notoriedad nacional después de protagonizar un violento incidente en la tribuna norte del estadio del Club Atlético Colón.

Aquel episodio, registrado por cámaras de distintos medios de comunicación, lo mostró armado con un cuchillo y generó escenas de temor entre los simpatizantes que se encontraban en el sector. Desde entonces, su apodo comenzó a circular con insistencia en las crónicas policiales.

Con el paso del tiempo, el nombre de Zavala volvió a quedar relacionado con distintos episodios de violencia urbana, particularmente en sectores de la zona sur y oeste de la ciudad. En ese recorrido también tuvo enfrentamientos dentro del sistema penitenciario, donde llegó a ser víctima de una brutal agresión con armas blancas.

De una cárcel a nuevas investigaciones

Uno de los episodios más graves que lo tuvo como víctima ocurrió cuando ingresó a la cárcel de Coronda. Apenas llegado al establecimiento penitenciario, fue atacado por varios internos que lo apuñalaron en reiteradas oportunidades. Las heridas comprometieron distintas partes del cuerpo, entre ellas la espalda, el abdomen y las piernas.

Su estado era desesperante cuando ingresó al hospital Cullen. Había sufrido lesiones de extrema gravedad y debió recibir asistencia médica urgente. Aquel ataque volvió a colocar su nombre en las páginas policiales y puso de manifiesto el escenario de hostilidad que lo rodeaba dentro del ámbito carcelario.

Años después, Zavala volvió a quedar bajo investigación judicial por un episodio ocurrido en barrio Las Delicias. En esa oportunidad fue acusado de amenazar a un adolescente de 16 años y de dispararle a la madre del menor, a quien habría herido en un pie con una escopeta.

La fiscalía le atribuyó los delitos de amenazas simples y abuso de armas, y la Justicia dispuso su prisión preventiva. En aquel expediente también se consignaron antecedentes penales condenatorios y una pena única de 14 años de prisión que, según la información publicada entonces, vencía en 2021.

Más recientemente, su nombre había reaparecido en una sangrienta balacera ocurrida en barrio San Lorenzo. El ataque, registrado en una construcción abandonada de Amenábar al 4600, terminó con la muerte de Emilio Coronel y dejó a Zavala gravemente herido.

Cuatro hombres con cascos, que se movilizaban en dos motocicletas, habrían irrumpido en el inmueble y abierto fuego contra un grupo de personas. “Toco” recibió tres impactos de bala, en el brazo derecho, la región axilar y una pierna. Los autores escaparon y las circunstancias del ataque quedaron bajo investigación.

Aquel episodio había dejado una imagen inquietante: un hombre muerto, otro gravemente herido y un grupo de atacantes que desapareció sin dejar, al menos inicialmente, rastros claros. Ahora, meses después de aquella balacera, Zavala volvió a ser alcanzado por disparos, esta vez en un ataque que terminó con su propia vida.