Un hombre de 35 años fue asesinado de múltiples disparos en la ciudad de Granadero Baigorria, ciudad ubicada al norte del departamento Rosario.

En los primeros minutos del sábado 6 de diciembre, se recibieron varios llamados al sistema 911 indicando que se habían escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de Tehuelches al 2000, entre Cafulcurá y Pancho Ramírez, al oeste de barrio Martín Fierro.

Un rato más tarde llegó al lugar personal policial, y encontró una moto de gran cilindrada, apoyada sobre su lateral izquierdo, una zapatilla de pie izquierdo y rastros de sangre.

Mientras uniformados revisaban la zona y buscaban testigos del hecho, desde el hospital Eva Perón se avisó que había llegado una persona con múltiples impactos de bala a la guardia y que, por la gravedad de sus lesiones, fue derivada a quirófano.

El hombre -identificado como Jonatan Wilfredo Díaz, de 35 años- fue llevado hasta el lugar por su pareja en un auto particular.

Voceros policiales indicaron que poco después de las 7:30 AM, desde el hospital se comunicó el fallecimiento del hombre.

La fiscal del equipo fiscal transitorio de violencias altamente lesivas, Carla Ranciari ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y que del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice el relevamiento de la zona del hecho, levantamiento de rastros y pericias fotográficas. También que se entreviste y se tomen testimonios a vecinos de la zona y allegados a la víctima para intentar establecer la identidad de él o los autores del homicidio y los motivos del hecho.

Es el primer crimen en lo que va del mes de diciembre en el departamento Rosario. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), se llevan cometidos 103 asesinatos en lo que va de 2025 en el departamento Rosario.