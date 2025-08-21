Un joven de 19 años fue ejecutado de un balazo en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

El ataque se produjo durante la tarde de este miércoles, en el cruce de calle Estanislao Zeballos y el Primer Pasaje, en barrio Las Lomas.

Según pudo saberse, minutos después de las 16, el asesino le disparó al muchacho a traición. El proyectil ingresó por la nuca de la víctima y salió por uno de sus ojos.

Una ambulancia del servicio público provincial de salud 107 trasladó al herido, que agonizaba, hasta el hospital Iturraspe, donde dejó de existir instantes más tarde.

En ese centro de salud, familiares del joven protagonizaron escenas de dramatismo cuando los médicos les dieron la triste noticia del fallecimiento.

Trascendió que el autor del hecho ya fue identificado y por estas horas es intensamente buscado por la policía, que realiza un operativo de rastrillaje en ese sector de la capital provincial.

La causa está en manos del fiscal Estanislao Giavedoni (Área de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación), quien encomendó las medidas de rigor a la Policía de Investigaciones.