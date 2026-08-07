La víctima recibió un balazo en la espalda y murió poco después en el Hospital Iturraspe. El atacante huyó del lugar tras el crimen.

Un hombre fue asesinado este jueves por la tarde luego de ser atacado con un arma de fuego en la zona de Cafferata y Hugo Wast, en el norte de la ciudad de Santa Fe. El caso es investigado como un homicidio agravado por el empleo de arma de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.30, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre una persona herida de bala en la vía pública. Minutos después, una ambulancia del servicio de emergencias 107 trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Iturraspe.

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Pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció poco después de ingresar al centro de salud debido a la gravedad de la herida provocada por un disparo en la espalda.

Según los primeros datos recabados, el agresor persiguió a la víctima, quien buscó refugio dentro de una gomería ubicada cerca de la intersección que forman las calles Cafferata y Gorriti donde fue atacado a balazos, uno de los cuales impactó en su espalda.

El autor del ataque escapó en un automóvil de color gris por calle Hugo Wast y, hasta el momento, permanece prófugo.

En tanto, el gomero cargó al hombre malherido en su moto y lo trasladó hasta el Hospital Iturraspe.

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Agonizaba cuando llegaron al centro público de salud. Los médicos intentaron salvar su vida, pero todo fue en vano. Minutos después dejó de existir.

La identidad de la víctima aún no fue informada oficialmente, mientras que efectivos policiales continúan con las tareas investigativas para reconstruir la mecánica del crimen, identificar al agresor y concretar su detención.

Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía especializada y la Policía de Investigaciones, para que se lleven adelante las medidas de rigor para tratar de dar con los responsables del ataque.