La víctima fue identificada como Rodrigo Fernández, quien recibió una apuñalada en el tórax. El joven fue hallado inconsciente en Av. Peñaloza y Millán Medina, cerca de barrio Pompeya, y fue trasladado al nuevo hospital Iturraspe, donde finalmente perdió la vida.

Un joven de 28 años fue asesinado este martes en el norte de nuestra ciudad con una puñalada en el tórax y se investigan las circunstancias en la cual fue atacado en la zona de Av. Peñaloza y Millán Medina.

El fallecido fue identificado como Rodrigo Fernández, de 28 años, quien fue hallado en la vía pública en estado inconsciente y con pérdida de sangre por la herida de arma blanca. Al reaccionar, el joven solo dijo su nombre y apellido y admitió que no sabía qué le había pasado.

Puede interesarte

Una ambulancia del 107 lo traslada al Hospital Iturraspe y le diagnostican una herida de arma blanca en el tórax, lado izquierdo. Fuentes policiales indicaron que el joven ingresó al hospital sin signos vitales, por lo que se dio conocimiento a la División de Homicidios para que se aboque a la investigación del hecho.

Puede interesarte

En este sentido, el Fiscal Estanislao Giavedoni ordenó las primeras diligencias a la PDI para tratar de esclarecer este nuevo hecho de sangre en la ciudad de Santa Fe.