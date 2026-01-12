Estilista asesinado en Tulum Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, fue asesinado en Tulum. (Imagen Web)

Jonatan Emanuel Minucci, un estilista de 37 años oriundo de Fray Luis Beltrán, fue asesinado el viernes en un bar de Tulum, en el Caribe mexicano. La víctima vivía en aquel país desde noviembre pasado.

El ataque ocurrió cerca de las 14 del viernes dentro del local Vesica Canote Club de Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo. Según la información de los medios locales, un sospechoso ingresó y comenzó a disparar. La Justicia informó que el atacante no fue identificado.

El santafesino recibió disparos en el cuello, la cara, el brazo y el pecho. Fue trasladado de urgencia al hospital donde finalmente murió. Otras dos personas fueron heridas en el ataque.

La noticia provocó fuerte conmoción en la comunidad de Fray Luis Beltrán. “Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”, expresó una amiga en sus redes sociales.

Según los reportes de testigos, el pánico se apoderó de bañistas y empleados cuando se escucharon al menos ocho detonaciones de arma de fuego calibre 9 milímetros en el interior de un bar.

Jonatan Minucci recibió múltiples impactos en el rostro, cuello, tórax y brazos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen. El santafesino permaneció internado en estado crítico hasta que el sábado, cerca de las 17.30, se confirmó su fallecimiento.

Además de la víctima fatal, otras dos personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego: Deyran de Jesús “N”, de 30 años y originario de Veracruz, y Saúl “N”, de 34 años, quien reside en la Ciudad de México y se desempeña como empleado federal. Ambos permanecen bajo observación médica.

El ataque se suma a otros dos que se produjeron en menos de 48 horas en la zona de Tulum. Apenas horas antes, otro evento había terminado con un muerto. Después del asesinato del santafesino, alrededor de las 22, se produjo otra balacera en la colonia Arrecifes.

Quién era Jonatan Emanuel Minucci

"Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”, así despidieron a Jonatan Emanuel Minucci sus allegados en las redes sociales. Se trata del turista argentino de 37 años asesinado a tiros en el cenote Vesica de la ciudad de Tulum, ubicada en Quintana Roo.

A Jonatan lo mataron en la previa a un festival de música electrónica que, posteriormente, también dejó otro muerto en Tulum. La tragedia ocurrió el pasado viernes, pero recién se conoció este domingo en Argentina: Minucci recibió impactos de bala tanto en el cuello como en el rostro, brazos y tórax, lesiones que impidieron a los médicos del Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen salvarle la vida.

El argentino, peluquero de profesión, era oriundo de la localidad de Fray Luis Beltrán en la provincia de Santa Fe. Antes de poner su salón de belleza en su ciudad natal, había trabajado en Fabricaciones Militares S.A.U..

Mientras toda la familia de Jonatan reside actualmente en la localidad santafesina de Roldán, él había decidido quedarse en Fran Luis Beltrán hasta noviembre pasado, cuando viajó a México con la idea de trabajar por unos meses y juntar dinero. Tenía pensado regresar al país en febrero.