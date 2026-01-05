Dos sospechosos en moto interceptaron a la víctima y le efectuaron múltiples disparos a quemarropa. En la escena se secuestraron varias vainas servidas

Un nuevo homicidio sacudió la tarde de este domingo en Rosario. Un hombre fue asesinado de varios disparos en el cráneo mientras se encontraba en el interior de su vehículo en la zona de Campbell al 2800, en el extremo oeste de la ciudad.

El ataque, según las primeras informaciones, fue ejecutado por sicarios que se desplazaban en una motocicleta, a pocos metros del cementerio La Piedad. No hay personas detenidas.

El hecho ocurrió alrededor de las 19, cuando la víctima circulaba a bordo de un Volkswagen Golf de color oscuro. Según el relato de testigos, personas aún no identificadas pasaron junto al automóvil y abrieron fuego de manera directa contra el conductor para luego darse a la fuga velozmente.

Al arribar el personal policial tras los reiterados llamados al 911, encontraron al hombre ya sin signos vitales dentro del habitáculo. Una unidad del Sies constató el deceso en el lugar, informando que el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma de fuego concentradas en la zona del cráneo.

Investigación en curso

En los alrededores del vehículo, los peritos de criminalística hallaron inicialmente entre cuatro y seis vainas servidas sobre la calzada, las cuales serán enviadas a realizar las pericias balísticas correspondientes.

Minutos después del hallazgo, la policía realizó la consulta de los datos del automóvil, arrojando resultados negativos en cuanto a pedidos de secuestro o irregularidades administrativas. Hasta la noche, la identidad de la víctima no había sido confirmada de manera oficial.

La zona permanecía vallada para permitir el trabajo del gabinete de homicidios y la recolección de testimonios. Las autoridades también solicitaron el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona para intentar reconstruir la ruta de escape de los homicidas.