La víctima recibió tres disparos de armas de fuego y perdió la vida. Más tarde, los agentes de seguridad provincial detuvieron a un joven que intentaba “cubrir” una moto en un domicilio

Este sábado por la tarde se produjo un nuevo homicidio en la ciudad. Cerca de las 16, en 27 de febrero y Brasil, murió una mujer de 47 años víctima de un ataque a balazos.

Los atacantes se habrían desplazado en moto, desde donde dispararon varias veces contra la víctima, a la que se le detectaron tres impactos de arma de fuego en su cuerpo.

La policía, una vez notificada del hecho, comenzó a recabar datos en la zona: una hora y media después del cruento hecho, tuvo que actuar en Pasaje 1847, a la altura de Biedma.

Los agentes observaron que un joven que se encontraba cubriendo una moto en el patio de ingreso de un domicilio. Al notar que sus características físicas coincidían con uno de los presuntos involucrados en el hecho, procedieron a detenerlo.

El aprehendido fue identificado como Jeremías Uriel C., de 19 años. En el lugar, secuestraron una moto de alta cilindrada y personal de apoyo halló de un arma de fuego, calibre 9 milímetros.