Jonathan Joss, actor estadounidense conocido por dar voz al personaje John Redcorn en la serie animada Los reyes de la colina y por su papel como el jefe Ken Hotate en Parks and Recreation, falleció el domingo tras recibir disparos en San Antonio, Texas. Tenía 59 años.

El Departamento de Policía de San Antonio confirmó que los agentes fueron despachados a un tiroteo en progreso en una zona residencial alrededor de las 7:00 p.m. del domingo, donde encontraron a Joss herido de bala cerca de la carretera.

Los oficiales comenzaron a administrar primeros auxilios hasta que llegaron los servicios de emergencia, pero el artista fue declarado muerto en el lugar.

Un sospechoso, identificado como Sigfredo Alvarez Ceja, de 56 años, fue detenido por la policía tras el tiroteo y posteriormente acusado de asesinato.

Las autoridades informaron que el sospechoso es vecino de Jonathan Joss y que la investigación del incidente continúa en curso.

El actor, nacido en 1965 con el nombre completo Jonathan Joss Gonzales, comenzó su carrera actoral apareciendo en varios westerns, incluyendo la película biográfica de rodeo 8 Seconds de 1994 junto a Luke Perry y Stephen Baldwin, antes de conseguir su papel más reconocido como John Redcorn en Los reyes de la colina en 1997.

Proporcionó la voz para este querido personaje durante las 13 temporadas completas de la serie animada hasta 2010 y estaba programado para regresar en el próximo revival de la serie, que se estrena en Hulu el 4 de agosto.

Además de King of the Hill, Joss también tuvo un papel recurrente memorable como el líder de la tribu Wamapoke, el jefe Ken Hotate, en la comedia Parks and Recreation.

Previamente había declarado a Entertainment Weekly que consideraba a su personaje como uno de los mejores personajes nativos americanos representados en televisión.

“En Hollywood, no tienes muchas personas nativas escribiendo para personajes nativos”, declaró. “Creo que los escritores desarrollaron el personaje y confiaron lo suficiente en mí, porque soy una persona nativa, para que pudiera calzar esos zapatos y ser capaz de crear este personaje tridimensional... Él era esencialmente el mejor personaje nativo en televisión”.

Entre otros créditos de la estrella televisiva se incluyen películas como el remake de 2016 de The Magnificent Seven y True Grit, así como programas de televisión como Walker, Texas Ranger, Friday Night Lights, Ray Donovan y Tulsa King.

El artista había denunciado públicamente la discriminación que sufría apenas dos días antes de ser asesinado (NBC)

El presunto asesinato de Jonathan Joss ocurre cinco meses después de que su casa de la infancia fuera destruida en un incendio que también mató a tres de sus perros.

En ese momento, él había dicho al San Antonio News Express que la residencia no tenía gas ni electricidad, por lo que él y su pareja habían estado encendiendo una parrilla de barbacoa dentro de la casa para calentarse y hacer comida.

Posteriormente se estableció una campaña de GoFundMe para ayudar a Joss a recuperarse y comenzar a reconstruir la casa, que había sido construida por su padre para su madre en 1957.

Apenas dos días antes del tiroteo fatal, Joss había interrumpido un panel sobre el próximo revival de Los reyes de la colina en el ATX TV Festival. En un momento, se levantó de la audiencia y habló sobre la discriminación que había estado enfrentando.

“Soy un actor”, dijo. “Veo un micrófono, lo uso. Veo algo malo, lo corrijo. Respiro, quiero respirar”. Luego reveló: “Mi casa se quemó hace tres meses porque soy gay”.