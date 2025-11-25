Un hombre de 34 años fue asesinado a puñaladas este domingo en el barrio Santa Domingo en la ciudad de Salta. El implicado se presentó de manera espontánea en la sede policial y fue arrestado.

De acuerdo a la información brindada por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal local, la víctima fue encontrada en la vía pública con lesiones de arma blanca, motivo por el que se determinó su derivación al hospital de San Bernardo, donde se constató su deceso.

El cuerpo fue trasladado a al Servicio de Tanatología Forense del CIF para practicar la autopsia pertinente, al tiempo que personal de Criminalística realizó análisis de rigor en la escena.

Por su parte, miembros de la Unidad de Investigación UGAP identificaron al presunto homicida, quien acudió de manera espontánea a la sede policial y se concretó su arresto.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, que interviene en el caso, señaló que este martes se llevará a cabo una audiencia imputativa contra el implicado.