Pablo Laurta fue arrestado en Gualeguaychú, mientras planeaba escaparse a Uruguay con su hijo identificado como P. T. L, de 5 años. También lo investigan por otros dos hechos.



Luego del brutal doble femicidio que ocurrió el sábado en la ciudad de Córdoba, la Policía de Entre Ríos detuvo este domingo a Pablo Laurta, quien es el principal sospechoso de haber asesinado a Luna Giardina y Mariel Zamudio, para luego escaparse con su hijo identificado como P. T. L. de 5 años.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, el operativo se realizó en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, donde el hombre estaba parando en un hotel junto con el menor. Según presumen los investigadores, Laurta tenía intenciones de cruzar hacia Uruguay, país de donde es oriundo.

El caso generó una intensa búsqueda policial luego de que se confirmara el hallazgo de los cuerpos de la madre y abuela del niño en una vivienda ubicada en la intersección de San Pedro Toyos y Chimu, dentro de la capital cordobesa. Poco después, la desaparición del niño activó la Alerta Sofía en todo el país e impulsó el despliegue de ambas fuerzas de seguridad para lograr su pronta localización.

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, el despliegue fue rápido y coordinado, orientado por pistas que señalaban el viaje de Laurta hacia la provincia de Entre Ríos y la posible intención de cruzar la frontera hacia Uruguay.

Libertario: machista y asesino



1. Detuvieron a Pablo Laurta, doble femicida de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y que secuestró a su hijo de 5 años.

Es uno de los creadores de Varones Unidos

Organizaba eventos machistas junto a Agustín Laje y Nicolás Márquez, biógrafo de @JMilei pic.twitter.com/YwOlyYEJVS — Pablo Rizzi (@Budijoly) October 12, 2025

Las primeras averiguaciones situaron a Laurta en el hotel Berlín de Gualeguaychú, donde se hospedaba junto al niño. El domingo, efectivos de la policía organizaron un operativo conjunto en esa localidad entrerriana. En las imágenes que encabezan esta nota se puede ver como las autoridades interceptaron al hombre cuando terminaba de desayunar en el hotel y se encontraba con el niño.

Casi no llegó a poner oposición y rápidamente fue reducido por los miembros de la fuerza policial local que estaban de civil.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Córdoba indicaron a Infobae que la aprehensión fue posible gracias a la colaboración entre las jurisdicciones, en un procedimiento que se desarrolló sin que se registraran incidentes.

El fiscal Gerardo Reyes, a cargo de la Fiscalía especializada en Violencia Familiar, lidera la investigación judicial del caso. Por el momento, el expediente se tramita bajo secreto de sumario y se espera la realización de una conferencia de prensa, anunciada por el ministro de Seguridad entrerriano, Nestor Roncaglia, en las próximas horas. En la zona también se hizo presente el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, mientras se resguardan detalles sensibles del operativo y del proceso judicial.

El principal sospechoso, Laurta, es oriundo del barrio Buceo, en Montevideo, Uruguay. Desde 2010 formaba parte de una empresa enfocada en servicios de marketing online y producción de contenidos junto a otros socios. En la presentación de la compañía, el hombre mencionaba estudios en periodismo y gerencia en la Universidad ORT de su país natal.

Además de su incursión en el área profesional, fue activo militante del colectivo “Varones Unidos”, una agrupación que impulsaba una visión crítica sobre las políticas de género y ponía el acento en cuestiones que, según su postura, afectan particularmente al sexo masculino y suelen quedar relegadas en el debate público.

En las últimas horas, según pudo confirmar este medio, las autoridades también apuntan contra Laurta por otros dos hechos que todavía no fueron esclarecidos. Por un lado, un incendio en una iglesia en la que murieron dos niñas uruguayas y si también está vinculado con la desaparición del chofer de aplicaciones que lo trasladó a Córdoba.

Según pudo corroborar, el 7 de octubre Laurta pidió un Uber para viajar desde Concordia, Entre Ríos, hacia la provincia de Santa Fe. El viaje lo tomó Martín Palacios, de 49 años, conductor de un Toyota Corolla blanco.

El costo del traslado habría sido de 1.500.000 pesos, según relató la hermana del chofer cuando denunció su desaparición. Fue una de las últimas cosas que le dijo antes de perder contacto.

Dos días después de la desaparición, el 9 de octubre, el Toyota Corolla apareció incendiado en Córdoba, cerca de la ruta de las Altas Cumbres. Nada se sabe de Palacios desde que abandonó la terminal de Concordia, lugar donde se lo vio por última vez a través de cámaras de seguridad.

Por otro lado, apenas seis cuadras separan la escena del doble femicidio de la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús, en el barrio Villa Serrana de la capital cordobesa. Además, ambas tragedias ocurrieron este sábado, con una diferencia de apenas algunas horas.

En el incendio murieron dos niñas de 1 y de 5 años, y dos mujeres resultaron heridas por las quemaduras. Todas formaban parte de una delegación religiosa que estaba de viaje. Eran oriundas de Canelones, Uruguay.