El Icon of The Seas tendrá 20 cubiertas distribuidas en 19 plantas, siete piscinas, parque acuático y dos toboganes

Desde su puesta en marcha en 2019, el Wonder of The Seas, de Royal Caribbean International, ostentó el honor de ser el crucero más grande del mundo. Con sus 362 metros de eslora, esta maravilla de la ingeniería dejaba en ridículo embarcaciones legendarias como el Titanic -casi cien metros más corto- y superaba con creces al resto de embarcaciones insignia de la competencia como el MSC World Europa (333 metros), el RMS Queen Mary 2 de Carnival (345 metros) o el Costa Smeralda (337 metros).

Royal Caribbean es en realidad el indiscutible líder del sector. No sólo en tamaño, pues la empresa es la número uno en ingresos y en volumen de pasajeros; también en la capacidad de sus barcos. Sólo hay que echar un vistazo al ránking de los buques de mayor tamaño del planeta para comprobar que la naviera fundada en Noruega pero con sede actual en Miami (EE.UU.) encabeza la lista con cuatro de sus buques; una dominancia absoluta.

El nuevo barco más grande del mundo

Todo hace indicar que, por ahora, la hegemonía de Royal Caribbean continuará sobre los mares. En cuestión de poco más de un año -desde el 5 de abril de 2022, concretamente-, los astilleros que trabajan para la compañía han armado el que será su próximo gran buque: el Icon of the Seas. Una obra maestra (como el resto) pero con el impresionante tamaño de 365 metros de eslora, 19 pisos de altura y 250.800 toneladas.

Está programado que entre en servicio en 2024, y según comunicaron desde la compañía acaba de superar con éxito su primera prueba de navegación en mar abiertoen Finlandia (donde están construyéndolo). Durante las pruebas realizadas, más de 2.000 empleados se encargaron de verificar el funcionamiento de todos los sistemas y componentes. Desde la integridad del casco hasta los motores, la dirección e incluso los niveles de ruido.

El barco tendrá una tripulación de 2.350 trabajadores y una capacidad de 5.610 pasajeros. Contará con nada menos que 20 cubiertas con siete piscinas y seis toboganes de agua. Afirma tener la cascada más alta, el tobogán de agua más alto, el parque acuático más grande y la primera piscina infinita suspendida de cualquier barco.

Experiencia inolvidable

Quienes estén interesados en probar esta obra maestra, deben saber que ya pueden reservar pasaje. El precio inicial del ticket por persona ronda los 2.000 euros y se puede elegir entre el Caribe Oriental o el Caribe Occidental, donde este barco pasará por lo menos los primeros años de su vida. En el viaje inaugural, programado para enero de 2024, el Icon of the Seas navegará durante dos días a Basseterre, en la isla de San Cristóbal.

Después, pondrá rumbo a Carlota Amalia, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Después, habrá dos días de navegación hasta llegar a CocoCay, en Bahamas (el resort privado de la compañía). Completado el itinerario, el Icon of the Seas regresará a Miami y para ponerse a punto para su próximo viaje.