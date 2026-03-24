Este martes, la ciudad de Santa Fe amaneció con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día. Se espera que las condiciones se mantengan hacia la tarde y la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El SMN informó que la temperatura mínima fue de 12° y la máxima alcanzará los 21°. Los vientos soplarán entre 7 y 12 km/h desde el sector, con ráfagas de mayor velocidad durante la tarde y la noche. En base al último pronóstico, no habrá probabilidades de precipitación con valores sostenidos en 0%.

A lo largo de la jornada, se mantendrán las condiciones generales del clima, con un descenso no muy profundo en el cierre de la jornada. El viento también se sostendrá en el final del día, sólo modificando su dirección desde el este en la tarde y noreste en la noche.

Las precipitaciones recién se espera que regresen en la parte final de la semana hábil.

Pronóstico extendido

El miércoles se mantendrán condiciones estables, sin probabilidades de precipitaciones. La mínima será de 13° y la máxima de 25°, con vientos leves de entre 7 y 12 km/h.

Luego, el jueves continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente despejado. La mínima será de 16° y la máxima de 26°, con vientos de entre 7 y 12 km/h.

Finalmente, el viernes se prevé una jornada con probabilidad de precipitaciones aisladas durante todo el día. La mínima será de 20° y la máxima de 26°, con vientos leves de entre 7 y 12 km/h.