Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente cubierto. Durante la mañana y la tarde, el cielo se mantendrá con nubosidad, mientras que por la noche se presentará parcialmente nublado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima rondará los 20° y la máxima alcanzará los 29°. El viento soplará de manera leve a moderada, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h durante el día, y disminuirá hacia la noche, cuando se ubicará entre 7 y 12 km/h. No se prevén ráfagas significativas.

Durante la mañana el ambiente será templado y húmedo, mientras que por la tarde se mantendrá la nubosidad. Hacia la noche, la temperatura descenderá ligeramente, manteniendo un clima agradable.

Pronóstico extendido

El domingo la mínima será de 17° y la máxima de 29°, con cielo mayormente nublado y condiciones estables.

Luego, el lunes, la temperatura mínima será de 20° y la máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado y tiempo estable durante toda la jornada.

Finalmente, el martes se anticipa un día caluroso, con mínima de 20° y máxima de 31°, cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.