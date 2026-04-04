Este sábado, la ciudad de Santa Fe inicia la jornada marcada por las lluvias registradas durante la madrugada, que dejaron condiciones inestables y un ambiente húmedo desde temprano. Con el correr de las horas, el tiempo se mantendrá variable, con mejoras parciales pero sin descartar nuevas precipitaciones a lo largo del día.

La humedad será elevada, lo que aportará una sensación térmica algo más pesada en distintos momentos de la jornada. Hacia el final del día, el ambiente tenderá a mostrarse más templado, sin cambios bruscos en los registros.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 21°, con viento de intensidad moderada que oscilará entre los 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, con dirección predominante del sector norte.

Durante el día, el cielo se presentará mayormente cubierto, con algunos períodos de mejora temporaria. La visibilidad podría verse reducida de forma puntual debido a las lluvias.

Las precipitaciones registradas en la ciudad durante la madrugada del sábado 4 de abril dejaron acumulados dispares según la zona. Hasta las 5:50, se informaron 20.75 mm en el Centro, 16.00 mm en Alto Verde, 15.25 mm en DOAE (COBEM) y 15.00 mm en CIC F. Zuviría. Además, se destacó un pico de intensidad de lluvia de 96.00 mm/h a las 05:15 en el área del DOAE, mientras que la ráfaga máxima alcanzó los 31.2 km/h desde el sector nornordeste a las 02:15 en CIC F. Zuviría.

Pronóstico extendido:

El domingo continuará la inestabilidad, con temperaturas entre los 15° de mínima y 20° de máxima. Se mantendrán las probabilidades de precipitaciones a lo largo de la jornada.

Luego, el lunes se presentará con condiciones similares, con una mínima de 15° y una máxima de 22°. Persistirá la probabilidad de lluvias y el cielo permanecerá mayormente nublado.

Finalmente, el martes mostrará una leve mejora en las condiciones, con menor probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 17° y 23°, con cielo parcialmente nublado.