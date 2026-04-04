Pronóstico
Así estará el clima este sábado en la ciudad de Santa Fe
Se espera una jornada inestable en la capital santafesina, con alta probabilidad de lluvias, cielo mayormente cubierto y temperaturas moderadas que marcarán un cambio en las condiciones.
Este sábado, la ciudad de Santa Fe inicia la jornada marcada por las lluvias registradas durante la madrugada, que dejaron condiciones inestables y un ambiente húmedo desde temprano. Con el correr de las horas, el tiempo se mantendrá variable, con mejoras parciales pero sin descartar nuevas precipitaciones a lo largo del día.
La humedad será elevada, lo que aportará una sensación térmica algo más pesada en distintos momentos de la jornada. Hacia el final del día, el ambiente tenderá a mostrarse más templado, sin cambios bruscos en los registros.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 21°, con viento de intensidad moderada que oscilará entre los 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, con dirección predominante del sector norte.
Durante el día, el cielo se presentará mayormente cubierto, con algunos períodos de mejora temporaria. La visibilidad podría verse reducida de forma puntual debido a las lluvias.
Las precipitaciones registradas en la ciudad durante la madrugada del sábado 4 de abril dejaron acumulados dispares según la zona. Hasta las 5:50, se informaron 20.75 mm en el Centro, 16.00 mm en Alto Verde, 15.25 mm en DOAE (COBEM) y 15.00 mm en CIC F. Zuviría. Además, se destacó un pico de intensidad de lluvia de 96.00 mm/h a las 05:15 en el área del DOAE, mientras que la ráfaga máxima alcanzó los 31.2 km/h desde el sector nornordeste a las 02:15 en CIC F. Zuviría.
Pronóstico extendido:
El domingo continuará la inestabilidad, con temperaturas entre los 15° de mínima y 20° de máxima. Se mantendrán las probabilidades de precipitaciones a lo largo de la jornada.
Luego, el lunes se presentará con condiciones similares, con una mínima de 15° y una máxima de 22°. Persistirá la probabilidad de lluvias y el cielo permanecerá mayormente nublado.
Finalmente, el martes mostrará una leve mejora en las condiciones, con menor probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 17° y 23°, con cielo parcialmente nublado.