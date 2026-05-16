Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con posibles bancos de neblina en las primeras horas y luego mostrará un cielo parcialmente nublado. Será un día fresco a templado, con condiciones en general estables, aunque con variaciones en el viento.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 19°. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 0% y el 10% durante toda la jornada, sin expectativas de lluvias significativas.

El viento soplará entre leve y moderado, con intensidades de 7 a 12 km/h durante la mañana y de 13 a 22 km/h hacia la tarde y la noche. La circulación se mantendrá variable, con predominio del sector norte.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con momentos de mayor apertura que permitirán el ingreso del sol, lo que generará una sensación térmica algo más agradable pese a las bajas temperaturas matinales.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará más inestable en las primeras horas del día, con una mínima de 10° y una máxima de 14°. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% por la mañana.

Luego, el lunes continuará el tiempo estable, con una mínima de 7° y una máxima de 15°. No se esperan precipitaciones.

Finalmente, el martes también mostrará buen tiempo en general, con temperaturas que oscilarán entre los 6° y los 19°. La jornada se mantendrá sin precipitaciones y con cielo mayormente despejado.