Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 34º, bajando a 26° en horas de la noche.

Continúan los climas primaverales en la capital santafesina. Crédito: Flavio Raina

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 87%, la presión de 1006.6 hPa, viento noreste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Pronóstico extendido

El sábado espera una mínima de 21° y una máxima de 32°. Se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 23° y una máxima de 34°. La jornada se presenta con cielo ligeramente nublado a lo largo de toda la jornada.

Finalmente, el lunes feriado se espera cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, con probabilidad de tormentas aisladas en la mañana y chaparrones en la tarde - noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 20° y la máxima de 22°.