Este sábado la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con probabilidad de lluvias durante el resto de la jornada, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima será de 30°, bajando levemente hacia la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad se ubicó entre 40 y 70%, con viento del norte a 13 - 22 km/h y ráfagas de 42 a 50 km/h.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo en el departamento La Capital.

Calles de la ciudad bajo nubosidad y probabilidad de lluvias en la tarde. Crédito: Fernando Nicola.

Pronóstico extendido

El domingo se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°. Habrá cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones entre 70 y 100 por ciento.

Luego, el lunes tendrá una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias entre 10 y 40 por ciento.

FInalmente, el martes se prevé cielo algo nublado, con mínima de 16° y máxima de 28°, sin probabilidad de precipitaciones.