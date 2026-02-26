La ciudad de Santa Fe tendrá este jueves una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La mínima prevista es de 17°C y la máxima alcanzaría los 26°C, en un contexto de humedad controlada y vientos predominantes del este.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

Respecto a la lluvias, el SMN indica que habrá leves probabilidades en la mañana con valores de menores al 10%. En la tarde - noche reparecerái este bajo nivel de chances.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado con temperaturas cercanas a los 21°C y viento entre 13 y 22 km/h desde el sector sudeste.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

Por la tarde, se espera el pico térmico de la jornada con 26°C y una leve disminución en la intensidad del viento. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con 21°C y nubosidad variable, sin probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico extendido

Para el viernes, el SMN anticipa un sostenimiento de las temperaturas. La mínima sería de 18°C y la máxima de 28°C, con condiciones de tiempo estable y sin lluvias a la vista.

En tanto, el sábado volvería a registrarse un leve ascenso térmico. Se prevé una mínima de 18°C y una máxima de 31°C, manteniéndose el cielo con nubosidad variable y sin fenómenos significativos.