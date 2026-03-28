La ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente despejado y tiempo estable.La ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente despejado y tiempo estable.

Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente despejado y tiempo estable. Se mantendrá seco durante todo el día, con temperaturas agradables y un ambiente cálido que invitará a actividades al aire libre.

La humedad será moderada, lo que hará que la sensación térmica sea confortable durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se percibirán registros templados sin descensos bruscos.

Según el Servicio Metorológico Nacional, la temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 33°. El viento soplará leve a moderado, entre 13 y 22 km/h, predominando del sector norte y sin ráfagas significativas.

Durante la jornada, se espera que el sol se mantenga presente gran parte del día, con pocas nubes dispersas hacia la tarde y una visibilidad óptima.

Pronóstico extendido:

El domingo el clima se mantendrá cálido y estable, con mínima de 23° y máxima de 34°. El viento será leve y no se esperan precipitaciones.

Luego, el lunes se espera una jornada calurosa, con mínima de 23° y máxima de 35°. Cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvias.

Finalmente, el martes tendrá un ambiente caluroso, con mínima de 22° y máxima de 32°. El cielo permanecerá parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.