Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con posibles bancos de neblina durante las primeras horas, para luego presentar un cielo parcialmente nublado. Será un día fresco, con condiciones variables pero sin fenómenos significativos de impacto.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 9° y la máxima alcanzará los 17°. La probabilidad de precipitaciones será baja en general, con valores que subirán al 40% según el momento del día, aunque sin indicios de lluvias importantes.

El viento se mantendrá entre leve y moderado, con intensidades de 7 a 22 km/h durante gran parte de la jornada. Hacia la tarde podrían registrarse ráfagas más intensas, que en forma puntual podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La dirección predominante será variable.

Durante la tarde, el cielo alternará momentos de nubosidad con algunas aperturas de sol, lo que generará una sensación térmica algo más agradable, aunque el ambiente seguirá siendo fresco.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará inestable en las primeras horas del día, con probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%, y luego condiciones más estables con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 13°.

Luego, el lunes se mantendrá con condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y una leve tendencia a la mejora. La temperatura mínima será de 4° y la máxima alcanzará los 16°.

Finalmente, el martes continuará el buen tiempo en general, con cielo entre mayormente despejado y parcialmente nublado. Las temperaturas irán de una mínima de 9° a una máxima de 16°.