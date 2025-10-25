Después de casarse el jueves por civil, Matías Alé y Martina Vignolo tuvieron su ceremonia por iglesia en Mar del Plata, la ciudad donde se conocieron.

El actor llegó luciendo un smoking a la parroquia Don Bosco con Río, el perro salchicha que tiene con su esposa, y esperó en el altar. La novia usó un vestido blanco que le diseñó Benito Fernández. “Para toda la vida”, se dijeron.

Los recién casados fueron despedidos a la salida de la parroquia entre aplausos interminables, abrazos, flashes y un Cadillac rojo descapotable, en el que partieron acompañados por el clásico atado de latas que hacía ruido al paso del flamante matrimonio.

¡DIJO QUÉ SÍ! 💍🥰 Matias Ale se casó con Martina Vignolo por iglesia pic.twitter.com/1nZvP0mfrP — Paparazzi (@PaparazziRevis) October 25, 2025

Después de coincidir en que “es el día más feliz” de sus vidas, contaron que la fiesta tendrá alrededor de 220 invitados, aunque prefirieron no revelar el lugar donde se realizará.

Sí adelantaron que el show estará a cargo de la banda de cumbia Agapornis y que habrá muchas sorpresas preparadas para los presentes. En cuanto al viaje de bodas, Alé aseguró que también será “impactante” para Vignolo.