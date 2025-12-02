Tras este enfrentamiento, los familiares de una de las involucradas se dirigieron al establecimiento a exigir respuestas. El caos se desató y varias docentes resultaron heridas y con quemaduras.

Este lunes un grupo de personas golpearon y quemaron con mate cocido a docentes de una escuela en Malvinas Argentinas. “Por meterte con macho ajeno”, se escucha decir a una tercerea persona que avalaba la situación.

La secuencia comenzó cuando dos alumnas de una escuela secundaria del mismo complejo educativo protagonizaron una pelea que fue registrada en video.

En un video que se difundió se observa cómo ambas jóvenes se agreden en el suelo, tirándose del pelo y golpeándose en la cabeza, mientras una tercera voz incita la violencia con frases como: “¡Rompele la boca! ¡Dale la cabeza contra el piso! Eso te pasa por meterte con un macho ajeno”.

Este enfrentamiento fue el detonante que llevó a la familia de una de las involucradas a presentarse en el establecimiento para exigir respuestas sobre lo sucedido.

ATAQUE EN UNA ESCUELA DE MALVINAS ARGENTINAS: DOCENTES QUEMADOS Y EL COMEDOR DESTROZADO



De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los agresores ingresaron al colegio poco antes de que los alumnos comenzaran a merendar, pateando el portón del comedor que conecta la primaria con la secundaria.

Una de las docentes atacadas, Laura Sosa, relató en sus redes sociales: “Entraron a los gritos, irrumpieron sin control y buscaron agredir directamente a nuestras auxiliares”.

Las trabajadoras fueron sorprendidas mientras preparaban la merienda y sufrieron una agresión directa. “Fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme. La violencia se dirigió principalmente hacia ellas, que estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a nuestros estudiantes”, detalló la docente.

El caos se extendió por el establecimiento, con gritos, golpes y corridas. Los agresores exigieron a las docentes que se encerraran en las aulas junto a los estudiantes, quienes no comprendían el motivo del ataque. La directora de la escuela fue amenazada y varias auxiliares resultaron con lesiones. La disputa incluso se trasladó a la plaza ubicada frente al colegio.

Las víctimas advirtieron que este episodio no constituye un hecho aislado. En un comunicado difundido en redes sociales, los docentes de la E.P. N° 29 señalaron que la violencia en torno a las escuelas está en aumento.

“En las últimas semanas, hubo docentes heridos, auxiliares golpeadas, directivos amenazados en distintos distritos. La violencia en torno a las escuelas está aumentando y nosotras, las trabajadoras, estamos absolutamente desprotegidas. Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, afirmó la docente.

Como antecedente inmediato, el jueves anterior, una maestra de un colegio de San Martín fue brutalmente golpeada por la madre de un alumno.

Ante esta situación, el personal docente exige a las autoridades la implementación de medidas concretas para reforzar la seguridad en las escuelas.

Entre los reclamos figuran la protección real para auxiliares, docentes y directivos, la intervención de equipos distritales y la difusión de lo sucedido para evitar la repetición de estos hechos.

“Hoy terminamos la jornada con miedo, angustia y cansancio emocional, después de ver cómo golpeaban, amenazaban y quemaban a nuestras compañeras auxiliares. Y mañana tenemos que volver igual, porque amamos lo que hacemos y porque necesitamos trabajar. Pero así, no se puede más”, concluyó Sosa.

La investigación por daños y lesiones quedó a cargo de la fiscal Mirna Sánchez, de la UFI N.º 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial San Martín.

Según fuentes consultadas, ya se identificó a un sospechoso y se trabaja para individualizar al resto de los agresores, mientras se evalúan los daños sufridos por la escuela y las consecuencias para el personal afectado.