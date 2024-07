Con gran ovación, este martes por la tarde ingresó a la carpa Vip del circo Rodas, la participante de Gran Hermano, “Furia”, allí fue recibida por su dueño, Jorge Ribeiro Soarez, y Marcelo Lanza, quienes le agradecieron por haber pasado por el circo antes de ingresar nuevamente al reality.

También se hicieron presentes para la función de prensa: Viviana Saccone, Virginia Gallardo, Gisela Bernal, Mónica Farro, Matías Ale, Josefina Pouso, Marcela Tauro, Pablo Layus, Nora Briozzo, Norberto Marcos, More con Flow, Adriana Chaumont, los ex participantes de Gran Hermano, Alfa, Flor Cabrera, y Damián Moya. Anamá Ferreira, el ex boxeador, Martin Coggi, y Cecilia Oviedo entre otros.

Furia actuando en CIRCO RODAS FURIOSO minutos antes de ingresar a la casa de GH.@FuriaScaglione pic.twitter.com/eu0eCaplwF — CIRCO RODAS (@CircoRodas) July 3, 2024

El Circo Rodas cuenta con una gran variedad de actos de alto nivel y reconocimiento internacional. Entre ellos, destacan los impresionantes números de los dos globos de la muerte y las motos voladoras.

El ballet del Circo Rodas también se presenta en escena, deslumbrando con su talento y gracia. También dicen presente los espectáculos de antipodismo, una técnica que consiste en hacer malabares con los pies mientras se está acostado boca arriba, utilizando objetos grandes y contundentes.

La técnica y la iluminación son puntos clave en este espectáculo. La única sala para 2.500 personas equipada con iluminación de nivel internacional, similar a la de Las Vegas, brinda un toque especial a cada acto, resaltando aún más la belleza y destreza de los artistas.

El Circo Rodas se presenta como una opción imperdible para estas vacaciones de invierno para quienes buscan vivir una experiencia única y llena de emociones.

Con funciones de lunes a jueves 20.30, viernes 18.00 y 20.30 sábados y domingo 15.00, 18.00 y 20.30 horas, feriados 15.00, 18.00 y 20.30 horas. Este circo promete brindar emociones y momentos inolvidable a todos los espectadores