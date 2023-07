Morena Rial vivió un desagradable momento mientras circulaba por la General Paz. Denunció que se le cruzó un auto de forma intencional, no logró esquivarlo y chocó. En el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), informaron que ella se encuentra bien físicamente, ya que solo se golpeó la cara. Sin embargo, está enojada porque el conductor no se bajó a auxiliarla y huyó.

Horas antes, Luis Ventura había denunciado que le aflojaron los bulones de su vehículo, y que a ella le desinflaron las ruedas en señal de un mensaje mafioso, lo que deja entrever que el episodio podría haber sido intencional.

“Quédense tranquilos. Si me pasa algo hay gente que tiene mucha información. Me puedo tropezar en la vereda… Vayan a la gomería a ver cuántos bulones me aflojaron. Le tajearon las gomas a Morena. No sé quién fue. No hice la denuncia”, expuso el periodista en A la tarde (América).