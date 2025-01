La familia que Alejandro Marley Wiebe formó junto a su hijo Mirko se agrandó en las últimas semanas con la llegada de Milenka, su segunda hija. Pero el niño mayor sigue siendo protagonista tanto en la vida de su padre como en las redes sociales, como un pequeño creador de contenido. Así fue que en las últimas horas se volvió viral con una particular receta de un budín de arándanos.

“Hoy estoy haciendo un budín de arándanos”, comenzó diciendo el niño de 7 años para introducir su receta del día. Luego, siguió contando lo que le iba agregando al preparado. “Cinco huevos y la ralladura... Y si se rompe, no pasa nada”, dijo divertido, mientras ponía cada ingrediente en el postre que quiso preparar.

“Ahora vamos a batirlo de vuelta hasta que quede una masa así... Se mezcla muy despacio para que no salpique”, siguió contando y explicando mientras se filmaba. De hecho, se lo veía muy divertido a Mirko mostrando a cámara cada detalle de su preparación e, incluso, mientras iba probando el sabor de la mezcla o cuando se tentaba con algún arándano. “Hay que ponerla al horno 50 minutos a una hora al horno”, aconsejó después.

“Así quedó la torta, linda...”, mostró ante cámaras el resultado final. Al compartir el video en su cuenta de Instagram, escribió en el epígrafe un divertido desafío para Damián Betular, el jurado de Bake Off Argentina. “Mi budín de arándanos y limón! In your face, Betular”, expresó con gracia, arrobando al famoso pastelero.

El 28 de diciembre Marley que se convirtió en padre por segunda vez. No bien aterrizó en los Estados Unidos, recibió la noticia de que la mujer que llevó en su vientre a la pequeña Milenka había comenzado el trabajo de parto. Si bien el proceso se adelantó más de una semana, todo salió sin complicaciones y horas después, tenía a su hija en brazos. Rápidamente, sus redes se volvieron en un diario del día a día en su nueva vida: la llegada al hotel, los primeros días con su hija y luego compartió la reacción de Mirko.

Cabe destacar que el pequeño estaba en los planes para viajar, pero a último momento y a causa de los celos, tomaron la decisión de que permaneciera en Buenos Aires. A raíz de esto conoció a Milenka por medio de una videollamada y una mezcla de asombro y emoción se apoderaron del pequeño de siete años. “Cuando Mirko se enteró de que nació su hermana y vio a Milenka vía videollamada en el hospital”, escribió el conductor de Survivor: Expedición Robinson (Telefe). En el video que compartió en el feed se lo puede ver a Mirko sosteniendo el teléfono en sus manos mientras su papá le dice del otro lado: “¿Adivina quién nació? Nació tu hermana”. Esto generó que el pequeño ponga cara de sorpresa y diera paso a la felicidad total mientras Alejandro ponía en primer plano al nuevo integrante de la familia.

“La cara de sorpresa. ¿Viste que bonita que es? Es muy parecida a vos cuando eras bebé, tengo fotos tuyas de cuando eras bebito así chiquito y son muy pero muy parecidos. Va a ser bonita como vos”, comentó el flamante padre de dos niños mientras el mayor de la familia no decía nada. “Vas a ver que te vas a llevar genial”, fue el deseo que expresó el hombre para el futuro.

Wiebe tendrá que estar en el estado de Oklahoma hasta que la partida de nacimiento de la pequeña este lista, luego viajará a la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, para poder tramitar el pasaporte y recién ahí podrá regresar para reunirse con su hijo mayor. Mientras tanto, se encuentra instalado en una casa que alquiló para pasar este tiempo y mostró la rutina que se armó para tener todo bajo control.