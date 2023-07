La organización del homenaje a la Fiera brindó detalles sobre el cronograma de actividades para este sábado. Las puertas se abrirán a las 16, en la previa tocarán al menos dos bandas de música nacionales y el partido empezará a las 19.15

En el Coloso Marcelo Bielsa está todo listo para el partido despedida de Maxi Rodríguez. Este sábado, en una jornada que promete ser inolvidable, la Fiera se pondrá los cortos y los botines por última vez para despuntar el vicio en el césped del estadio donde dio sus primeros pasos, rodeado de amigos, ex compañeros y entrenadores que lo marcaron en su carrera.

A pocas horas del comienzo de la fiesta, desde la organización del homenaje brindaron algunos detalles a tener en cuenta para las 40 mil personas que compraron su entrada y llenarán el estadio con el deseo de darle un último adiós al ídolo leproso y de la selección argentina.

El cronograma

16: apertura de puertas del Coloso

16.30: llegada de jugadores e invitados al estadio

17.15: DJ en vivo

17.30: bandas en vivo (Kapanga y Los Totora)

18.15: presentación de jugadores e invitados

18.35: show de luces y lasers

19.15: inicio del partido

21: cierre colosal

Ingresos al estadio

Habrá cinco accesos habilitados para el público. El perímetro del estadio estará completamente vallado con fenólicos. Desde la hora cero de este sábado comienza el operativo de tránsito y seguridad, para el que se emplearán 1.100 efectivos policiales.

Puerta 1: platea superior e inferior este; palcos este

Puerta 3: popular local sur (Hipódromo)

Puerta 4A-B y 5: platea oeste (Tata Martino), Vieja Amelia, Hospitality

Puertas 7 y 8: popular norte (Palomar)

El mapa de los accesos al estadio según la ubicación en las tribunas.

La organización dio a conocer la lista de objetos prohibidos para entrar al Coloso.

Invitados de lujo

Respecto de los dirigentes que estarán presentes, Maxi Rodríguez confirmó en Radio 2 a los presidentes de la AFA, Chiqui Tapia, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aunque se bajó el mandamás de la Fifa, Giani Infantino. “Me llamó y me dijo que no puede estar por otros compromisos. Ya me había pasado hasta el número de botines, quería jugar un rato, tengo una muy buena relación”, dijo MR11.

También está en duda otra estrella que ya había dado el okey pero a la que le “le surgió algo de último momento y tiene que confirmar si viene”: se trata de Sergio Kun Agüero, ex compañero de mil batallas en la selección.

No obstante, la Fiera confirmó los nombres de Gabriel Batistuta, Juan Pablo Sorín, Andrés D’Alessandro, Javier Saviola, Nicolás Burdisso, Esteban Cambiasso, Leonardo Ponzio, Mauro Rosales, Lionel Scaloni, Walter Samuel, Gabriel Heinze, David Trezeguet, Ariel Ortega e Ignacio Scocco.

Otros ex Newell’s que estarán presentes son Diego Quintana, Fernando Belluschi y Leandro “Coty” Fernández, mientras que Gerado Martino y Mario Zanabria dirigirán al equipo de Newell’s. Del otro lado, los técnicos serán José Pekerman y Hugo Tocalli.

El fútbol femenino también estará representado con Mariana Larroquette, figura de la selección argentina, y por fuera del fútbol se sumarán Luciana Aymar y Soledad Pastorutti, anunció Maxi. Del espectáculo, confirmados desde la primera hora, Pablo Granados y Pachu Peña.

Sobre Lionel Messi, la figura más esperada, Rodríguez mantiene la cautela hasta última hora y habla de la “posibilidad” de que Leo, que se encuentra de vacaciones en Rosario pero justo el sábado festeja su cumpleaños número 36, pueda estar.