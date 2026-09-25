A pocos días del encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, se dio a conocer el diseño completo de la camiseta especial que el capitán utilizará el próximo 6 de octubre. El partido, que tendrá como rival a la selección de Benín, se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

La indumentaria presenta detalles particulares que la diferencian de la versión habitual. En la parte delantera destaca una sombra del sol de gran tamaño, mientras que el diseño se compone de solo tres franjas verticales: dos celestes y una blanca. Además, el logo de Messi reemplaza al de la marca Adidas, que habitualmente viste al seleccionado nacional.

El rosarino, quien anunció su retiro del equipo nacional el pasado 31 de agosto tras la final del Mundial 2026 ante España, se sumará a los entrenamientos en los primeros días de octubre. Cabe recordar que, en la última Copa del Mundo, el delantero convirtió ocho goles y brindó cuatro asistencias, lo que le permitió ser nominado al Balón de Oro.

Este compromiso ante Benín será el último de los tres amistosos programados para la Selección argentina en esta fecha FIFA. Previamente, el equipo se enfrentará el 30 de octubre a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes y, tres días más tarde, jugará contra Burkina Faso en la cancha de River.