El ataque ocurrió en la tarde de este jueves en Lisandro de la Torre al 600. La víctima está internada en el hospital Centenario.

Un hombre de 48 años fue apuñalado en la tarde de este jueves en Lisandro de la Torre al 600 de Villa Gobernador Gálvez. Fue trasladado al hospital Centenario, donde permanece internado con pronóstico reservado como consecuencia de heridas en el cuello, en la cabeza y en los brazos.

Según los primeros indicios recolectados en la investigación de la fiscal María de los Ángeles Granato, el cuchillo usado para el ataque fue hallado en el domicilio donde fue encontrada la víctima, identificada como Roberto Rogelio A.

La fiscal solicitó la comisión del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones para la realización de pericias y toma de testimonios.

La víctima llegó a declarar ante la Policía que habría sido agredida por un joven de aproximadamente de 20 años. Dicha información es analizada en estos momentos por los investigadores.