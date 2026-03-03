El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó este martes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones.

El ataque con drones provocó daños materiales y un incendio "limitado", según expresó el ministerio.

Informes anteriores indicaban que se habían escuchado fuertes explosiones en el barrio diplomático de Riad.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en declaraciones a Newsnation: “Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”.

