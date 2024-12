El pasado 3 de enero, una escena de violencia conmocionó un tribunal en Las Vegas cuando Deobra Redden, de 31 años, saltó sobre el banco de la jueza Mary Kay Holthus y la atacó físicamente. El incidente, que fue captado en video, mostró a Redden lanzándose sobre el escritorio, derribándola de su asiento contra una pared, mientras le agarraba el cabello y tiraba una bandera estadounidense en el proceso. A pesar de la brutalidad del ataque, Holthus, de 62 años, sufrió algunas lesiones y no requirió hospitalización, tal y como reportó The Associated Press (AP).

La historia del “delincuente volador” tuvo un desenlace el martes 10 de diciembre, cuando un tribunal le ordenó cumplir entre 26 y 65 años en una prisión de Nevada por este ataque, de acuerdo con información del medio local KLAS-TV.

La sentencia fue emitida en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, donde Holthus había testificado previamente, expresando que temió por su vida durante el incidente en el que Redden saltó sobre su banco de 1.2 metros de altura para aterrizar sobre ella.

En septiembre, Redden se declaró culpable de intento de asesinato y otros cargos relacionados con el ataque, pero también se dijo enfermo mental.

Según su abogado defensor, Carl Arnold, Redden no estaba tomando su medicación prescrita para tratar su esquizofrenia diagnosticada durante el momento del ataque.

El litigante enfatizó que las declaraciones de su cliente reflejaban “el equilibrio entre aceptar la responsabilidad por un incidente lamentable y reconocer el impacto de la enfermedad mental no tratada del Sr. Redden en ese momento”.

“No fue solo una represalia o un ataque al juez Holthus. También fue un ataque al poder judicial”, dijo la jueza del Tribunal de Distrito Susan Johnson.

Redden, por su parte, afirmó no ser “una mala persona” o un “tipo malvado” instantes antes de que fuera sentenciado.

“No estoy poniendo excusas por mis acciones, pero estoy diciendo que no soy una mala persona y sé que no tenía la intención de matar a Mary Kay Holthus, sé que me preocupaba su bienestar”, declaró el ahora condenado, según reportó la televisora local KLAS-TV.

El ataque ocurrió justo antes de que la jueza Holthus dictara sentencia contra Redden en un caso separado de agresión grave. La naturaleza inesperada y violenta del acto resalta la vulnerabilidad del personal judicial en situaciones de alto estrés dentro de los tribunales.

La sentencia impuesta asegura que Redden no será elegible para libertad condicional hasta después de 2050, según informes de KLAS-TV.

Holthus, si bien no habló durante la audiencia de sentencia, emitió una declaración que fue leída por los fiscales. En ella aseguró que el acusado “tomó la decisión consciente” de matarla e “hizo todo lo posible para lograrlo”.

“Si pudiera, se enfrentaría a una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato”, concluyó Holthus.

¿Por qué fue condenado Deobra Redden?

En enero de este año, AP reportó que, tras el ataque, Redden fue encarcelado bajo una fianza de 54.000 dólares, al mismo tiempo, se le negó volver a la corte, reprogramando su próxima comparecencia para el 9 de enero.

Además de los 13 cargos, entre los que destacaban algunos por extorsión, y coerción con fuerza, se le sumaron otros siete en relación a agresión a una persona protegida, refiriéndose a la jueza y oficiales que acudieron en su ayuda.

Richard Scow, fiscal jefe del distrito del condado, quien en aquel entonces procesaba a Redden, declaró en entrevista para AP a principios de año que todo “sucedió tan rápido” que era “difícil saber qué hacer”.

Mientras que Steve Wolfson, fiscal de distrito del condado de Clark, aseguró a principios de año que el historial criminal de Redden estaba manchado por delitos violentos, por lo que debería permanecer sin derecho a fianza al considerarlo como “un peligro extremo para la comunidad y un riesgo de fuga”.