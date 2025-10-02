Mientras los judíos celebran Yom Kippur, uno de los días más importantes de su calendario religioso, un apuñalamiento en una sinagoga en Manchester este jueves por la mañana ha sido declarado “un incidente mayor” por la policía británica. Al menos hay cuatro heridos y el agresor fue abatido por la policía. El incidente está siendo tratado como ataque terrorista.

Se utilizó un automóvil y un arma blanca para atacar a los fieles.

Un hombre sospechoso de ser el agresor recibió un disparo, según ha informado la Policía del Gran Manchester. Ha muerto, según el alcalde de Manchester, Andy Burnham. Uno de los heridos era el guardia de seguridad de la sinagoga. Un camión blanco, donde se lee” Eliminación de bombas”, entró al perímetro de seguridad.

Puede interesarte

El primer ministro británico Sir Keir Starmer se encuentra en Copenhague para una reunión con la UE.

Se declaró “consternado por el ataque”. Y regresó anticipadamente a Gran Bretaña para participar en una reunión de emergencia de COBRA.

This morning, a terrorist has been shot by the Manchester Police following a knife attack on a Synagogue during the Jewish holiday of Yom Kippur.



What has happened to Britain? pic.twitter.com/sctnqXUyCO — Turning Point UK 🇬🇧 (@TPointUK) October 2, 2025

Ataque terrorista

“Estamos respondiendo a un incidente frente a una sinagoga en Middleton Road, Mánchester”, dijo la policía en su comunicado.

“La policía fue llamada a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Middleton Road, Crumpsall, a las 9:31 h por un ciudadano, que declaró haber presenciado un coche que se dirigía hacia el público y que un hombre había sido apuñalado.

Los agentes de armas de fuego se desplegaron a las 9:34 h, mientras la policía seguía recibiendo nuevos informes de ciudadanos, que indicaban que un guardia de seguridad había sido atacado con un cuchillo.

La Policía del Gran Mánchester lo declaró como incidente grave a las 9:37 h”, informó.

“Los agentes de armas de fuego de la Policía del Gran Mánchester dispararon a las 9:38 h. Un hombre resultó herido de bala, presumiblemente el agresor. Los paramédicos llegaron al lugar a las 9:41 h y están atendiendo a cuatro personas, entre ellas cuatro con lesiones causadas tanto por el vehículo como por arma blanca. Se ruega a la población que evite la zona mientras la policía continúa lidiando con el incidente”, solicitaron.

Piden no ir al área

El alcalde del Gran Mánchester, el laborista Andy Burnham, afirmó que "el peligro inmediato parece haber pasado", tras los informes de un "incidente grave" en Crumpsall, al norte de la ciudad. Pero pide a la población que evite el área.

Según Burnham, “el incidente es muy serio, pero el peligro inmediato aparentemente ha terminado”.

El Servicio de Ambulancias del Noroeste informa que sus agentes se encuentran en el lugar de “un incidente grave” en Crumpsall.

Puede interesarte

Tras los informes de un incidente en Middleton Road, en Crumpsall, la organización ha enviado recursos al lugar. “Actualmente estamos evaluando la situación y trabajando con otros miembros de los servicios de emergencia”, informaron.

“Nuestra prioridad es garantizar que las personas reciban la ayuda médica que necesitan lo antes posible”, explicaron.

Este jueves se conmemora el día más sagrado del calendario religioso judío: Yom Kippur. Para conmemorarlo, los judíos visitan las sinagogas y comienzan un ayuno de 25 horas.