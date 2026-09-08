Fue internado en el Hospital Iturraspe y operado, pero su estado se agravó durante la mañana del martes y finalmente murió. En el mismo hecho resultó herido un joven de 25 años.

La violencia volvió a irrumpir durante la noche en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. Dos hombres fueron atacados a balazos en inmediaciones de calle Ceferino Namuncurá al 7200, en barrio San Agustín, y uno de ellos murió horas más tarde como consecuencia de las heridas recibidas.

La víctima fatal fue identificada como Guillermo Guarneri, de 38 años, domiciliado en la misma zona donde ocurrió el ataque. El hombre recibió varios impactos de arma de fuego, principalmente en la región abdominal, y fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe.

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El ingreso al centro de salud se produjo luego de que vecinos y allegados auxiliaran a los heridos. Guarneri fue llevado inicialmente al shock room, donde los médicos evaluaron su estado y dispusieron estudios complementarios. Posteriormente fue derivado al quirófano.

Durante las primeras horas, su estado de salud fue considerado reservado. Sin embargo, con el correr de la mañana del martes el cuadro se agravó y, pese a las tareas realizadas por los profesionales, se produjo su fallecimiento.

El mismo ataque tuvo como segunda víctima a Cristian Méndez, de 25 años. El joven llegó al Hospital Iturraspe alrededor de las 22.55, trasladado en un móvil sanitario, con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda. En este caso, los médicos determinaron que se encontraba fuera de peligro.

Según se supo, ambos habrían salido a comprar pan cuando una motocicleta pasó por el lugar y desde el rodado comenzaron a efectuar disparos. Otros allegados señalaron que las dos víctimas habían salido de su domicilio para realizar compras cuando fueron interceptadas por los ocupantes del vehículo.

La información reunida hasta el momento indica que los atacantes serían dos hombres que se movilizaban en una motocicleta tipo enduro, de color blanco. Después de efectuar los disparos, escaparon del lugar.

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La investigación deberá establecer ahora qué ocurrió exactamente en esos instantes y, especialmente, cuál fue el motivo del ataque. Hasta el momento no trascendieron las identidades de los agresores ni se informó que hayan sido detenidos.

De acuerdo con lo manifestado por familiares y personas cercanas a las víctimas, no existían amenazas previas que permitieran anticipar un episodio de estas características.

El fallecimiento de Guarneri modificó el escenario de la causa. A partir de la muerte del hombre, tomó intervención la fiscal de Homicidios María Laura Urquiza, quien dispuso una serie de medidas destinadas a esclarecer el homicidio e identificar a quienes participaron del ataque.

Investigación en curso

Personal de la Comisaría 7ª inició las primeras actuaciones y posteriormente dio intervención a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI). Los investigadores trabajan ahora sobre el lugar donde ocurrió la agresión y sobre los testimonios de quienes pudieron haber presenciado la secuencia.

Mientras tanto, en barrio San Agustín quedó instalada la preocupación por un episodio ocurrido en plena noche y que terminó con un hombre muerto y otro herido. La causa continúa abierta y las próximas horas serán determinantes para reconstruir el recorrido de los agresores y establecer qué desencadenó la balacera.