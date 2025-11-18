Un hombre de 34 años identificado como José Luis Páez fue asesinado de dos disparos ayer lunes a la noche en el barrio General Belgrano, en el sudoeste de Mar del Plata.

El violento episodio dejó, además, a un joven gravemente herido y abrió una nueva investigación policial por un caso que presenta múltiples aristas aún bajo análisis.

El hecho ocurrió cerca de las 21 en las inmediaciones de Tripulantes del Fournier y Carlos Gardel, una zona residencial marcada en los últimos años por enfrentamientos vinculados a delitos de distinta índole.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas, todo se originó cuando Páez ofrecía en la vía pública un teléfono celular.

Testigos relataron a las autoridades que durante ese momento llegaron dos hombres en motocicleta. Ambos, tras cruzar algunas palabras con la víctima, le recriminaron su presencia en el lugar y la situación escaló a una discusión fatal. En ese contexto, se escucharon varias detonaciones que dejaron a dos personas baleadas, una de ellas mortalmente.

Según las fuentes policiales, Páez recibió dos impactos de bala y cayó gravemente herido en el sitio del ataque. Las patrullas de la comisaría decimoprimera, con jurisdicción en la zona, llegaron pocos minutos después junto a una ambulancia del servicio de emergencias.

En paralelo, se supo que Facundo Almada, un joven de 24 años que circulaba por el lugar o bien observaba la secuencia, resultó con una herida de bala en el abdomen. El herido fue trasladado con urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internado y su estado es reservado, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes médicas.

En tanto, el cuerpo de Páez fue hallado en plena vía pública y se dispuso un cordón de seguridad para preservar el escenario del crimen. Los peritos de la Policía Científica levantaron los elementos balísticos y posibles rastros en busca de pruebas que permitan identificar a los atacantes, quienes lograron huir de la escena a bordo de la moto.

Fuentes policiales confirmaron que Páez contaba con un frondoso prontuario. El historial criminal del fallecido incluye causas por “robo agravado en poblado y en banda”, “tentativa de robo”, “amenazas”, “daño”, “encubrimiento”, “violación de domicilio”, “resistencia a la autoridad” y “desobediencia”. Se trata de una persona que había recuperado la libertad tiempo atrás, aunque sumaba varias entradas y salidas de unidades penitenciarias.

Las circunstancias en las que se produjo el tiroteo generan varias hipótesis: desde un ajuste de cuentas hasta una disputa territorial.

La causa quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien de inmediato ordenó una serie de medidas para avanzar en la identificación de los autores del ataque. “

Personal de la comisaría decimoprimera realizó entrecruzamientos de información sobre los posibles agresores, mientras se esperan los resultados de las pericias balísticas y la autopsia al cuerpo de Páez.

Por estas horas, el entorno del barrio General Belgrano permanece bajo vigilancia policial.

En cuanto a Facundo Almada, los voceros médicos indicaron que su estado sigue siendo “grave pero estable”. Permanece bajo observación en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), a la espera de nuevas evaluaciones y evolución en las próximas horas.