El ataque a tiros ocurrió en la noche de este miércoles en un pasillo ubicado en San Martín al 7000, donde funcionaba un presunto búnker. El Comando Radioeléctrico detuvo en Las Flores a un sospechoso de 19 años por el caso.

Una mujer fue asesinada a tiros en la noche de este miércoles en un presunto búnker que funcionaba en un pasillo ubicado en San Martín al 7000. En el mismo ataque resultaron heridos un adolescente de 15 años y una mujer de 35 años, quienes fueron trasladados a distintos hospitales. Por el caso, el Comando Radioeléctrico detuvo a un sospechoso de 19 años en Las Flores.

De acuerdo a los primeros datos recolectados por el fiscal Luis Schiappa Pietra, el cuerpo de la mujer asesinada estaba dentro de una casa de construcción precaria y tenía una herida de arma de fuego en el rostro. El cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal para su identificación y la realización de la autopsia.

En el mismo hecho resultaron heridos de bala una mujer de 35 años, que recibió un disparo en el abdomen, y un adolescente de 15 años, que sufrió lesiones en el cuello. Ambos fueron asistidos en el hospital Roque Sáenz Peña y luego fueron trasladados al Centenario.

En el interior del presunto búnker la Policía secuestró una bolsa plástica que contenía 28 mil pesos y 49 bochitas que serían de droga.

En un operativo posterior al homicidio, el Comando dio con Thiago Gabriel S. de 19 años en inmediaciones de Clavel y Rosa Silvestre, ya que había sido sindicado por la balacera.