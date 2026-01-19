Una mujer fue asesinada este domingo a la madrugada en un violento ataque a balazos ocurrido en Garzón y Schweitzer, barrio Empalme Graneros. En el mismo episodio, un hombre resultó herido de gravedad y fue derivado al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

La Policía llegó al lugar de los hechos cerca de las 2.50 y en la zona ya estaban presentes varias unidades de Gendarmería Nacional, que informaron que dentro de un pasillo se hallaban un hombre y una mujer baleados.

Minutos después arribó una unidad del Sies, que confirmó el fallecimiento de la mujer, mientras que el hombre, con múltiples heridas de arma de fuego, fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón.

El hombre ingresado permanecía en estado crítico, internado en terapia intensiva, con respirador y en coma farmacológico.

Fuentes policiales indicaron que ninguna de las dos personas pudo ser identificada, ya que no portaban documentación.

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron pericias en la escena y secuestraron diez vainas servidas y tres proyectiles.

Además, dentro de una mochila que pertenecería al hombre herido, se halló una pistola marca Bersa calibre 9 mm, con una munición en recámara y siete en el cargador, junto a una caja con 15 municiones del mismo calibre.

El caso quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Dolosos, Laura Ricardo, quien busca determinar las circunstancias del ataque y el vínculo entre las víctimas.