La calma del domingo se rompió de golpe en Santo Tomé. Eran poco más de las nueve y media de la noche cuando una ráfaga de violencia dejó a un hombre al borde de la muerte, tendido en la vereda de una casa, con dos disparos que comprometieron zonas vitales de su cuerpo.

La víctima, de 40 años, presentaba 2 impactos de bala en la cabeza; 3 en zona de pelvis y 2 en brazo izquierdo. Fue trasladado al Cullen y operado de urgencia. Quedó en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

El escenario fue una vivienda de Arenales al 2300, en el cruce con Castelli. Hasta allí llegó el primer patrullero tras un llamado desesperado al 911 que advertía sobre una persona herida de arma de fuego.

Una escena dramática

Cuando los efectivos del Comando Radioeléctrico arribaron, el cuadro era alarmante. El hombre, de unos 40 años, estaba consciente pero seriamente comprometido, sentado en la vereda y con una pérdida de sangre que obligó a actuar sin demoras.

Los policías pidieron una ambulancia en código rojo (emergencia extrema) y comenzaron con maniobras de urgencia para contener la hemorragia mientras aguardaban asistencia médica.

Heridas en zonas vitales

El examen preliminar dejó en claro la gravedad del ataque: dos proyectiles proyectil habían impactado detrás de la oreja izquierda, mientras que otros 3 atravesó la zona pélvica. También tenía 2 impactos de bala en brazo izquierdo. Las heridas que, por sí solas, explicaban la urgencia extrema del operativo de rescate.

Minutos después llegó una unidad del servicio 107. El médico de guardia evaluó rápidamente la situación y ordenó el traslado inmediato al Hospital Cullen, nuevamente bajo protocolo de máxima urgencia.

La víctima fue identificada como Leonardo Gastón F., de 40 años. Al ingresar al hospital, su estado obligó a una decisión inmediata: fue llevado directamente al quirófano, donde los profesionales trabajaron para estabilizarlo.

Hasta el cierre de esta nota, permanecía internado en gravísimo estado con pronóstico reservado.

Mientras el herido era asistido, la escena del ataque quedaba bajo custodia policial. En el lugar se levantaron varias vainas servidas calibre 9 milímetros, un dato que refuerza la hipótesis de un ataque armado directo y violento. Las evidencias fueron preservadas para su análisis pericial.

Investigación en curso

Con el paso de las horas, tomó intervención Policía de Investigaciones (PDI), que quedó a cargo de reconstruir lo ocurrido, determinar el móvil del ataque y establecer quiénes estuvieron detrás de los disparos.

Por ahora, el caso permanece abierto y no se informó sobre personas detenidas.