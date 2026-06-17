El hombre de 29 años que había sido baleado el lunes falleció en el Hospital Iturraspe. El ataque ocurrió en Pedro de Vega y Gaboto. La investigación busca identificar a los responsables.

Un hombre de 29 años murió tras la balacera ocurrida el lunes por la tarde en barrio Villa Hipódromo, en la zona de Pedro de Vega y Gaboto. Con su fallecimiento, la investigación fue recaratulada como homicidio.

El hecho se registró cerca de las 14, cuando llamados al 911 alertaron por detonaciones de arma de fuego. Al llegar, la Policía de Acción Táctica encontró a dos personas heridas.

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La víctima fatal había sido alcanzada por un disparo en la zona intercostal y fue trasladada de urgencia al Hospital Iturraspe, donde permaneció internada hasta su muerte. La otra herida, una mujer de 29 años, sufrió una lesión en el tórax y continúa en observación sin riesgo de vida.

En el lugar del ataque se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, cargadores y 11 vainas servidas. Todo el material fue enviado a peritaje para avanzar en la investigación del hecho.