Un grupo de personas atacó el local después de que el comerciante les pidiera que se retiraran porque estaban generando disturbios. El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad.

Un comerciante vivió momentos de máxima tensión cuando un grupo de personas atacó su kiosco a patadas. El episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en un local ubicado sobre la avenida Gómez Fretes al 4400, en Merlo, provincia de Buenos Aires.

La violencia se desató minutos después de las 7, cuando los agresores se encontraban en la vereda tomando unas bebidas que habían comprado ahí mismo. La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad instalada en el lugar.

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En un momento, los clientes empezaron a pelearse entre ellos y la violencia fue escalando, por lo que el comerciante les pidió que llevaran la pelea a otro lado. La intervención del kiosquero les cayó mal, entonces se aliaron para ir contra su local.

Un grupo de personas estaba discutiendo y peleando en la puerta de un kiosco ubicado en Gómez Fretes al 4300, Parque San Martín. El dueño del comercio les dijo que vayan a pelear a otro lado. Se enojaron y le rompieron todo el local. Insólito. pic.twitter.com/4rgHP0LQ3m — Merlo Real (@Merlo_Real) June 30, 2026

En el video capturado por la cámara se observan al menos dos mujeres y dos hombres tirando piedras y pegando patadas contra el frente del comercio. El ataque duró varios minutos y, luego de provocar destrozos en el lugar, se retiraron de la escena.

El dueño tuvo que cambiar los vidrios externos por una cuestión de seguridad, pero también por el factor climático. Según se pudo saber, hasta el momento, no volvieron.