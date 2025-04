Una madrugada de terror vivió el barrio porteño de Balvanera tras un violento ataque incendiario que dejó como saldo ocho autos y una moto completamente calcinados. El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 3 de la mañana, sobre la calle Matheu al 100, justo frente a la sede del Partido Justicialista. Aún no hay detenidos y las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para dar con los autores del ataque.

Las imágenes del siniestro rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y los vecinos no tardaron en acercarse, entre la angustia y el desconcierto, al ver que sus vehículos eran consumidos por el fuego. “Son todos laburantes, el muchacho de la Fiorino hace fletes. No se entiende por qué alguien haría esto”, contó un vecino que fue testigo del hecho. También expresó su sorpresa por lo ocurrido: “Es una zona muy iluminada. Esto fue planificado”.

Según el relato de quienes viven en la cuadra, las llamas comenzaron en uno de los vehículos y se propagaron velozmente por el resto. A pesar de la intervención de los bomberos, las pérdidas fueron totales. No hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos, pero la conmoción entre los residentes fue inmediata.

Una zona en tensión

A pesar de que Balvanera es un barrio tradicionalmente activo, especialmente por su cercanía con el centro porteño, los vecinos aseguraron que no es común este tipo de episodios. “Hay varios lugares tomados, pero no se ven hechos violentos como este. Es raro y nos preocupa”, afirmó otra vecina. La hipótesis principal es que se trató de un acto deliberado, aunque no se descarta que el fuego haya comenzado de manera accidental y luego se haya expandido por la cercanía entre los vehículos.

Por el momento, no se hallaron elementos inflamables en el lugar, pero la División de Investigaciones de la Policía de la Ciudad ya trabaja junto con peritos del cuerpo de bomberos para determinar el origen exacto del incendio. La Fiscalía en turno inició una causa por daños y busca a posibles testigos que puedan aportar datos sobre movimientos sospechosos.

Puede interesarte

Bronca y desesperación

Los damnificados aseguran que nadie les da respuestas concretas. Algunos de los autos eran herramientas de trabajo, como la mencionada Fiorino utilizada para hacer repartos. Otros pertenecían a familias que los utilizaban para trasladarse diariamente. “No es solo un auto, es mi medio de vida. No sé cómo voy a trabajar el lunes”, se lamentó uno de los afectados.

La falta de un patrullaje constante en horarios nocturnos también fue motivo de crítica entre los vecinos. “Esto no debería pasar en una ciudad con cámaras en cada cuadra. ¿Dónde están las autoridades?”, reclamó un hombre que vive a pocos metros del lugar del hecho.

Otro incendio en la misma noche

Mientras los vecinos de la calle Matheu intentaban digerir el impacto de las pérdidas, otro incendio sacudía la madrugada en el mismo barrio. Esta vez, en un edificio ubicado en Riobamba y Sarmiento, donde las llamas afectaron al menos dos pisos. El fuego obligó a evacuar el edificio y ocho personas fueron hospitalizadas por intoxicación con monóxido de carbono, entre ellas, dos menores de edad.

Aunque ambos hechos no estarían relacionados, la sucesión de incidentes encendió las alarmas en Balvanera. El SAME y los bomberos trabajaron durante varias horas en ambos puntos de la ciudad para controlar las emergencias y evitar nuevos focos de fuego.

Investigación en curso

Por estas horas, la policía continúa con el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona y analiza testimonios para intentar reconstruir los movimientos previos al incendio. Las primeras versiones señalan la posible participación de al menos dos personas que se habrían retirado a pie luego de iniciar el fuego.

Las autoridades pidieron colaboración a la comunidad y recordaron que cualquier información puede ser clave para dar con los responsables. Mientras tanto, los vecinos organizan una reunión para reclamar mayor presencia policial y exigir respuestas concretas.

El barrio de Balvanera amaneció este domingo con un sabor amargo, entre el olor a hollín, la bronca de los damnificados y la incertidumbre de no saber quién fue ni por qué lo hizo.