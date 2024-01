La tranquilidad del domingo se quebró por completo para una santafesina que fue víctima de un engaño a través de WhatsApp y transfirió dinero ante un supuesto problema con su cuenta de Mercado Pago. Todo era mentira.

El que sigue a continuación es el relato de la mujer que se comunicó con El Litoral y contó con lujo de detalles lo ocurrido. Para proteger su identidad, se resguardan datos personales, telefónicos y bancarios.

“Me llamaron desde un número con característica de Córdoba y con el logo de Mercado Pago, diciéndome que habían vulnerado mi cuenta de esa billetera virtual, que por ello tenía que validar la misma”, arrancó la víctima.

Y agregó: “Me hicieron entrar a la cuenta y hacer una transferencia a una persona, que según quien me hablaba, era el verificador de AFIP. La conversación siguió y me hicieron conectarme por videollamada, en ese momento van mirando tu celular, ven lo que vos tenes”.

La captura de pantalla muestra el logo oficial pero los links condujeron a la estafa.

Ante la frustración de lo ocurrido, la mujer contó: “No entiendo cómo caí. Porque sé que estas situaciones pasan, pero te van diciendo cosas, que te hacen creer que está hablando un operador de Mercado Pago. El mismo se identificó como Agustín Nicolás Sánchez, operador 032 de la plataforma mencionada. Que me guió para hacer las transferencias”.

En el transcurso de la comunicación, a la santafesina le reiteraron que tenía que “sacar la plata porque te quieren vulnerar las cuentas”. Ante esos dichos, es que los usuarios caen en la trampa.

“Te abruman, te manipulan psicológicamente hasta que caes, no te das cuenta… o sí, pero te apabullan y uno ingenuo cae”, reflexionó la damnificada en diálogo con El Litoral. “La llamada la corto abruptamente cuando me piden solicitar un préstamo y ahí caigo en lo que me estaba pasando”, cerró.

Mensajes, links y llamadas. Todo para hacerse de dinero fácil.

Qué hacer

Con el crecimiento del ciberdelito en los últimos tiempos, es necesario tener en cuenta algunos parámetros para saber qué hacer frente a un posible caso de estafa.

Una de las principales cuestiones para proceder de manera segura es acceder a cuentas bancarias, homebanking y aplicaciones de carácter personal desde redes seguras; es decir no usar redes de Wifi públicas.

Otro punto importante es comprobar los datos de autenticidad de las páginas por las que se navega. El primer paso es chequear que la URL comience con “https://” y posean el logo del candado de seguridad.

En tercer lugar, no ingresar a páginas ni aplicaciones a través de links compartidos por WhatsApp, SMS y/o correos electrónicos. Tampoco si fuera recepcionado por redes sociales.

También es importante entender que al realizar transacciones o cualquier operación de comercio electrónico se debe hacer por páginas confiables y operar con personas de identidad conocida o posible de identificar.

Los expertos aconsejan evitar la compra a desconocidos que ofrecen productos a precios bajos a través de redes sociales mediante la transferencia directa o el depósito en una cuenta bancaria, sin pasar por una página web o medios de pago provistos por plataformas on line.

Si el usuario realiza una compra por redes sociales o algún sitio de poca confianza el mejor medio de pago es la tarjeta de crédito, ya que permite desconocer el consumo en caso de tratarse de un fraude.

Al mismo tiempo se aconseja cerrar todas las sesiones y sistemas al terminar la transacción. Si la sesión queda abierta, un tercero puede seguir operando sin autorización y generar graves daños.

Pedido de claves

Otro ítem importante dentro de los consejos a tener en cuenta para evitar estafas virtuales, es conocer que ni las entidades bancarias y financieras, ni el Estado, ni las empresas prestadoras de servicios domiciliarios se contactan con los clientes para solicitar claves, números de cuenta completos u otros datos sensibles.

En ese sentido, no brindar datos sensibles a personas que dicen representar a una empresa o entidad bancaria. Tampoco abrir links compartidos por WhatsApp de números desconocidos.