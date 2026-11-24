Al menos 12 personas resultaron heridas este lunes por la noche después de que un auto bomba explotara frente a la Gobernación del departamento de Meta, en la ciudad de Villavicencio. El atentado dejó un enorme cráter en la plaza, destruyó fachadas, arrancó techos y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y seguridad en el centro de Colombia.

Según reportaron medios locales, la explosión se produjo sobre las 21.30, hora local, en la plaza de la Gobernación. Las primeras imágenes muestran fachadas arrancadas, techos levantados, ventanas rotas, un gran número de escombros por el suelo y un enorme cráter donde se apostó el vehículo bomba.

Un conocido restaurante de la zona quedó totalmente destruido y algunas fuentes hablan de que la estructura del edificio de la Gobernación de Meta habría quedado comprometida por la explosión y podría colapsar.

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Hasta el lugar se desplazaron equipos de emergencia para tratar de asistir a las víctimas y los hospitales de Villavicencio se pusieron en estado de alarma para atender a los damnificados.

También acudieron al centro de Villavicencio unidades de la Policía Militar y miembros de organismos de inteligencia para asegurar la zona y tratar de establecer la autoría del atentado.

"Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales", escribió en redes sociales el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

#Colombia l Momento exacto del atentado contra la Gobernación del Meta en Villavicencio. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/F7cbbMUXI4 https://t.co/Lj4qdl4AAJ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 24, 2026

El mandatario argumentó que el atentado se debe a que "el narcoterrorismo está desesperado" por la "manera decidida" en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia, hace cerca de cuatro meses.

"Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder", concluyó.

La Defensoría del Pueblo, por su lado, rechazó "enérgicamente" el atentado y aseguró que se suma a otros hechos violentos que ha vivido el país en los últimos días.

"El uso de explosivos en zonas urbanas agrede de manera despiadada y colectiva la vida y la integridad de la población civil. Urge fortalecer las medidas de prevención y protección, y garantizar una respuesta oportuna de las autoridades frente a estos hechos", indicó la Defensoría en su cuenta de X.

La entidad también pidió a los grupos armados que respeten el derecho internacional humanitario y que cesen los ataques contra la población y los bienes civiles.

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"Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes. Solidaridad con el Meta, con el Catatumbo, con Cauca, con Chocó, con Guaviare, con Nariño, con todo el país", afirmó la defensora del pueblo, Iris Marín.

Varias autoridades locales también condenaron el hecho, como el alcalde de Medellín (noroeste), Federico Gutiérrez, quien expresó su rechazo y pidió "liberar a Colombia" de los grupos armados que perpetran estos atentados.

Colombia registró entre enero y noviembre de este año 358 ataques con drones cargados con explosivos, usados habitualmente por las mafias del país contra la fuerza pública y civiles, según un documento del ministerio de Defensa.

Este tipo de atentados aumentaron en un 140% entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre frente al mismo periodo de 2025, según el documento.