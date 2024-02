En la noche de ayer, una familia que reside en el Loteo Sierra, ubicado en Metán, se vio sorprendida por un inesperado visitante en su hogar: una víbora de gran tamaño. Este incidente no es aislado, ya que la presencia de alimañas en la zona se ha vuelto recurrente debido a la falta de mantenimiento en el área.

Anahí Salas, madre de un niño de 5 años, compartió los angustiantes momentos que vivieron cuando descubrieron la presencia de la víbora dentro de su vivienda.

"Estaba calentando la comida cuando vi cómo la víbora ingresaba por el hueco de la puerta. Se me paró el corazón y mil pensamientos cruzaron mi mente. Me quedé helada, hasta que tomé una escoba para alejarla, asegurándome de que mi hijo no se acercara", expresó Salas.

La situación se volvió aún más tensa para esta valiente madre, quien se enfrentó al dilema de buscar ayuda o lidiar con el animal por sí sola.

"Fue un momento horrible. Pensé en pedir ayuda, pero temía que la víbora se escondiera si salía. Además, mi hijo estaba asustado y no podía descuidarlo ni un segundo", añadió.

Con los nervios a flor de piel, Anahí se armó de valor y enfrentó a la víbora con la escoba, logrando ahuyentarla hacia el exterior de la casa.

"Le di un par de escobazos hasta que la víbora comenzó a sangrar y salir. La seguí hasta afuera con la linterna de mi teléfono, ya que en el pasillo no había luz, hasta que logré golpearla en la cabeza y eliminarla", detalló la vecina.

La presencia de diversas especies de alimañas en el Loteo Sierra y zonas aledañas se ha vuelto común debido a la falta de mantenimiento en el lugar, lo que plantea una preocupación constante para los residentes de Metán.